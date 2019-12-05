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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
05.12.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Aldığı cezayı duyunca bayıldı

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Aldığı cezayı duyunca bayıldı

KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur’u (50) gasp amacıyla defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gürsel Kızıldağ (25) ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyunca baygınlık geçirdi.

Geçen 17 Mart günü, Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde yaşanan olayda, tekerlekli sandalyesi ile kuruyemiş satarak geçimini sağlayan Muktedir Çapur, evinin girişinde öldürüldü. Vücuduna 30 bıçak darbesi aldıktantan sonra boğazı kesilen Çapur’un katil zanlısı olarak Gürsel Kızıldağ ve Burak Gülfidan gözaltına alındı. Çapur’u öldürdükten sonra üzerindeki 160 lira ile 6 paket sigarayı aldığı belirlenen Gürsel Kızıldağ tutuklandı. Burak Gülfidan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Gürsel Kızıldağ ile tutuksuz sanık Burak Gülfidan katıldı. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, Gürsel Kızıldağ’a ‘Canavarca hisle adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini, Burak Gülfidan’ın ise ‘nitelikli yağma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütaala üzerine son savunmaları sorulan sanıklardan Burak Gülfidan,Gürsel Kızıldağ’ı engelleyemediğini belirterek, beraatini istedi.

Gürsel Kızıldağ ise pişman olduğunu söyleyerek, “Pişmanım. Yakınlarından özür diliyorum” dedi.

Mahkeme heyeti Gürsel Kızıldağ’ı ‘canavarca hisle adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Burak Gülfidan’a ise ‘yağma’ suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Kararı duyan Gürsel Kızıldağ, baygınlık geçirdi.

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