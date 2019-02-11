Aldattı diye bağlayıp bıçakladı, öldü diye bıraktı
‘Aldattı’ bahanesi bir hayat daha kararttı. Emre Çiçek, sevgilisi Rebiye Kaçmaz’ı elleri ve ayaklarını bağlayarak bıçakladı. Öldüğüne ikna olunca da teslim oldu.
EMRE Çiçek (25) ile aynı yaştaki sevgilisi Rebiye Kaçmaz salı akşamı Avcılar Firuzköy’deki mesire alanında buluştu. Çiçek’in iddiasına göre, Kaçmaz kendisinden yüklü miktarda para almış ancak geri vermemişti. Bir de kendisini aldatmıştı. Bu nedenlerle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çiçek yanında taşıdığı bıçağı Kaçmaz’a saplamaya başladı. Daha sonra elleri ve ayaklarını bağlayarak bıçaklamaya devam etti. Öldüğünden emin olunca da olay yerinden babasını arayarak “Baba, ben Rebiye’yi öldürdüm” diyerek telefonu kapattı. Daha sonra da polise teslim oldu.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Polis olay yerine gittiğinde Kaçmaz’ı elleri ve ayakları iple bağlanmış ve kanlar içinde buldu. Hemen hastaneye götürüldü. Vücudunda çok sayıda bıçak yarası olan Kaçmaz geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Çetin AYDIN / İSTANBUL
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