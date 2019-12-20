‘Aldatıldım’ haksız tahrik sayıldı

KONYA’da, kurye kılığında gittiği fabrikada eşi Saliha Gizem Tatlısert’i ağır bir şekilde yaralayıp iş arkadaşı A.Ü.’ye ateş ettiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Zafer Tatlısert ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, Zafer’in aldatıldığı yönündeki düşüncesi yeterli görülürken, Saliha Gizem’in iş arkadaşı A.Ü. ile telefon konuşması haksız tahrik sayıldı.



Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün boşanma kararı kesinleşinceye kadar sürdüğü ve sadakata aykırı davranışın haksız eylem sayıldığı vurgulanarak, “Saliha Gizem ve A.Ü. arasındaki telefon görüşmelerinin sanığın, eşinin kendisini aldattığını düşündürecek yoğunlukta olduğu, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği” savunuldu. Tatlısert, 7 yıl 3 ay daha az ceza aldı.