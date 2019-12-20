MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Aldatıldım’ haksız tahrik sayıldı
GeriGündem ‘Aldatıldım’ haksız tahrik sayıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İsmail SAYMAZ
20.12.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

‘Aldatıldım’ haksız tahrik sayıldı

İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
‘Aldatıldım’ haksız tahrik sayıldı

Kurye kılığında işyerine gittiği eşi Saliha Gizem Tatlısert’i yaralayıp 25 yıl hapse mahkûm olan Zafer Tatlısert, 7 yıl 3 ay daha az ceza aldı.

KONYA’da, kurye kılığında gittiği fabrikada eşi Saliha Gizem Tatlısert’i ağır bir şekilde yaralayıp iş arkadaşı A.Ü.’ye ateş ettiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Zafer Tatlısert ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, Zafer’in aldatıldığı yönündeki düşüncesi yeterli görülürken, Saliha Gizem’in iş arkadaşı A.Ü. ile telefon konuşması haksız tahrik sayıldı.

Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün boşanma kararı kesinleşinceye kadar sürdüğü ve sadakata aykırı davranışın haksız eylem sayıldığı vurgulanarak, “Saliha Gizem ve A.Ü. arasındaki telefon görüşmelerinin sanığın, eşinin kendisini aldattığını düşündürecek yoğunlukta olduğu, eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği” savunuldu. Tatlısert, 7 yıl 3 ay daha az ceza aldı.

False
İsmail SAYMAZ
İsmail SAYMAZ
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle