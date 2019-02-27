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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
27.02.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Aldatılan kocaya tazminat şoku!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Aldatılan kocaya tazminat şoku!

Aldatıldığını öğrenen koca 17 yıllık eşine boşanma davası açtı. Boşanma davası devam ederken koca, eşi ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği adama karşı da 30 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, davacı kocanın aldatılma nedeniyle acı ve elem yaşadığına işaret ederek 6 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. İtiraz sonrası dosyaya bakan istinaf mahkemesi, ‘Sadakat yükümlülüğü eşler arasında olur’ diyerek tazminat kararını bozdu.

1997 yılında evlenen C.Ç ve Y. Ç. çiftinin bir çocukları oldu. Çift arasında bir süre sonra geçimsizlik baş gösterdi. Eşi Y.’nin telefonda gizlice başkası ile konuştuğunu fark eden C. Ç. durumdan şüphelendi. Bir süre eşini takip eden Ç., eşi Y.’nin kendisini aldattığını öğrendi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde 2014 yılında boşanma davası açan C. Ç. aynı süreçte bir dava daha açtı. Ç., eşi Y. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği E. Ş.’ye karşı da 30 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. 

YOĞUN ACI YAŞADI

Mahkeme 2016’da Ç. çiftini boşadı. Ç.nin Ş.’ye karşı açtığı ve İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava da 2016 yılında karar çıktı. Mahkeme, Ş.’nin Ç.’ye 6 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararında Ç.’nin aldatılma olayı nedeni ile yoğun acı ve elem yaşadığı kaydedildi.

TAZMİNAT KARARI BOZULDU

Mahkemenin bu kararına davalı E.Ş’nin avukatı itiraz etti. İstinaf başvurusunda “Müvekkilin (E.Ş.), doğrudan davacının (C. Ç.) bedensel ve ruhsal bütünlüğüne aykırı bir fiili bulunmuyor” denildi. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği tazminat ödenmesi kararını oy birliği ile bozdu.

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK

Daire kararında bozma gerekçesi şöyle anlatıldı: “Sadakat yükümlülüğü eşler arasında olur.  Bu yükümlülüğün ihlali boşanma sebebi sayılır ve eşler birbirlerinden manevi tazminat talep edebilir. Davalının (E.Ş.), davacıya (C. Ç.) karşı sadakat yükümlülüğü yok. Borçlar Kanununa göre tazminatla sorumlu tutulamaz. Yasada da böyle bir sorumluluk yok”

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.02.2019)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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