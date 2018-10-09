Aldatan eşe üç kuruşluk dava!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAldatan eşe üç kuruşluk dava!
GeriGündem Aldatan eşe üç kuruşluk dava!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
09.10.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Aldatan eşe üç kuruşluk dava!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aldatan eşe üç kuruşluk dava!

İzmir’de yaşayan Ö.E, eski eşi M.P’nin kendisini evli oldukları dönemde aldattığını öğrendi. Eski eşinin sosyal medyadan kendisine onur kırıcı söylemlerde de bulunduğunu belirten Ö.E, 3 kuruşluk dava açtı

 

İzmir'de yaşayan devlet memuru Ö.E. anlaşmalı olarak boşandığı sosyolog eşi M.P'nin boşandıktan sonra aynı işyerinde çalışan doktor C.M. ile kendisini birden fazla kez aldattığını öğrendiğini, sosyal medya hesabından eski eşinin kendisine onur kırıcı söylem ve imalarda bulunduğunu iddia ederek 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

HAKKARİ'DE KALDI

Eski eş Ö.E'nin avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, "Davalı M.P. müvekkilim Ö.E'ye ahlaksız bir teklifte bulunmuştur.
Bunun yanında müvekkilimin yaptığı araştırmalarda gece yarısı saatlerinde davalı M.P. ile C.M. arasında onlarca arama kaydının olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Karabağlar'da oturan Ö.E. bundan 10 yıl önce Şırnak'ta doğu görevini yaparken, Hakkari Adliyesi'nde sosyolog olarak çalışan M.P. ile evlendi. Doğu görevini tamamlayan Ö.E'nin tayini İzmir'e çıktı, M.P. ise mecburi hizmet süresi dolmayınca Hakkari'de kaldı.

İZİN VERMEDİ AMA..

Telefonla görüşen ikili bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşamaya başladı ve Ö.E. ile M.P. anlaşmalı olarak boşandı. Evli oldukları dönemde kendisi İzmir'deyken Hakkari'de görev yapan eski eşi M.P'nin doğum günü, yemek yeme gibi çeşitli bahanelerle evine gittiği doktor C.M. ile aldattığını öğrendiğini belirten Ö.E. boşandıktan sonra sosyal medya hesabından eski eşinin kendisine onur kırıcı söylem ve imalarda bulunduğu öne sürerek 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

Mağdur Ö.E'nin İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığı ile sunduğu dava dilekçesinde, M.P'nin evli olduğu halde müvekkili Ö.E.'nin izin vermemesine rağmen doktor C.M'nin evine çeşitli bahanelerle gittiği, davacı Ö.E'nin uyarılarını dinlemediği belirtildi. Mahkemelik olan taraflar bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

'DOKTOR BEY YOK MU?'

Davacı Ö.E'nin İzmir'den Hakkari'ye gittiğinde yaşadığı olaylara dikkat çekilen dilekçede, "Davalı M.P. müvekkilim Ö.E'ye ahlaksız bir teklifte bulunmuştur. Tarafların evliliği devam ederken gittikleri bir restoranda çalışanlar 'M. Hanım bugün doktor bey yok mu?' şeklinde sual sormuşlardır. Bu da aleni şekilde davalı M.P'nin sık sık doktor C.M. ile bu restorana geldiğini ve yasak ilişki yaşadığını göstermektedir. Bunun yanında müvekkilimin yaptığı araştırmalarda gece yarısı saatlerinde davalı M.P. ile C.M. arasında onlarca arama kaydının olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. (YENİ ASIR)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"'Buradan çıktı' diyerek kendinizi kurtaramazsınız"

Sağlık Bakanlığı'ndan 'hamile çocuk' raporu: 115 değil 158!

CHP’lilerden tepki: ‘Bayraklardan biri karartıldı’

“Kayıp gazeteci olayında “kameralı ipucu”