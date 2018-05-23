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    Alçaklar! Taksici beni, minibüsçü kardeşimi dövdü

    Eyüp SERBEST
    23.05.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    Taksi şoförünün ayaklarından tuttuğu bir kadını araçtan dışarı attığı görüntü büyük infial uyandırdı. Görüntüdeki kadın dış ticaret uzmanı Canan Ay’dı. 10 yaşındaki kız kardeşiyle ekmek almaya gidiyorlardı. Park eden araçlar yüzünden de kaldırım yerine yolda yürümek zorunda kalmışlardı. Canan Ay, o dehşet anlarını Hürriyet’e şöyle anlattı:

    Alçaklar Taksici beni, minibüsçü kardeşimi dövdüÖNCE KAFA ATTI

    10 yaşındaki kardeşim İ. ile birlikte Ümraniye Dudullu’daki evimizden ekmek almak için dışarı çıkmıştık. Kaldırımda arabalar park etmiş ve biz de hafif şekilde yoldan yürüyoruz. Bir taksi geldi arkamızdan ve bize bir hayli korna bastı. Biraz ilerledi ve ilerde bizi beklemeye başladı. O anda kardeşimle yürüyoruz ve bize ‘bir baksana’ dedi. Ben de ‘efendim’ dedim ve ardından ağza alınmayacak şekilde küfrederek, ‘bilmem ne gibi niye yoldan yürüyorsunuz’ dedi. Ben de ‘bakar mısınız kaldırımda yer yok tabii ki buradan yürüyeceğim’ dedim. Tekrar ağza alınmayacak küfürler etti. Ben de sinirlendim. Adam zaten direkt taksiden indi bana kafa atmaya başladı. Sanki karşısında bir erkek varmış gibi. Tabii kadın erkek diye bir ayrımda bulunmuyorum ama direkt bana kafa attı. Kafa atınca ben de kendimi korumaya çalıştım. Ben vuramadım tabii ki. Tuttu beni ve bana bayağı vurdu. Gözümde gözlük vardı, gözlük uçtu gitti.”

    Taksici kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attıÜmraniye’de taksi şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği kadın yolcusunu bacağından tutarak dışarıya attı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, yerden kalkan kadın ve vatandaş kaçan sürücünün aracına yumruk ve tekme attı.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kadın yolcuyla beraber seyir halinde olan taksi şoförüyle aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine şoför aracını durdurarak kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlen taksi şoförü, arka koltukta oturan kadını bacağından tutarak dışarıya attı. Neye uğradığını şaşıran kadın yere düşüp vücudunu çarptıktan sonra ayağa kalktı. O esnada şoför ise aracına binerek kaçmaya çalıştı. Yerden kalkan kadınla çevredeki bir vatandaş kaçan şoförün aracına yumruk ve tekme attı. O dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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    KAÇMASIN DİYE

    Telefonumla polisi arayarak yardım istemeye çalıştım ancak taksici daha çok saldırdı. Kaçmasın diye kendimi arka koltuğuna attım. Bu kez de direksiyona geçip beni içeri çekmeye çalıştı. Bir minibüsçü taksicinin yolunu kesti. Taksici arabadan inip beni bacaklarımdan çekip dışarı attı. Sonra da kaçtı. Ufak kardeşim de bu arada korkudan bağırıp ağlıyor. Ve bir kişi bile yardım etmedi. Kolum da yara var. Dilim kesildi. Kalçamı söylemiyorum bile. Hepsi darp raporunda var zaten. Ben bayağı bir şiddet gördükten sonra artık polisi arayacağım dedim. Vatandaşlar polisi aramayınca ben polisi aramaya çalıştım.”

    Alçaklar Taksici beni, minibüsçü kardeşimi dövdü

    10 YAŞINDA YUMRUK YEDİ
    CANAN Ay’ın 10 yaşındaki küçük kardeşi İ. B. ise yoldan geçen başka bir minibüs sürücüsünden yumruk yedi. İ. B. yaşadıklarını, “Ablama küfretti ve kafa attı. Ablam da vurmaya çalıştı ama boyu yetişmediği için vuramadı. Daha sonra ablam bekleyin polisle çözelim bu sorunu dedi. Ablam tam polisleri arıyordu. Ablam gitmez belki diye taksinin arkasına oturdu. Kapı açıkken o birden gitmeye başladı. Annemi çağırmaya giderken, bir adam minibüsüme sürttün diye bana yumruk attı. Dudağım patladı. 50-60 yaşlarında biri. Daha sonra polisler geldi ve hastaneye gittik” diye anlattı.

    ŞİKÂYETÇİ OLDULAR
    Olayın ardından hem taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, hem de minibüsüne sürttüğü için yumruk yiyen kardeşi 10 yaşındaki İ. B. darp raporu alarak polise şikâyetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

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    Etiketler: taksi şoförü , kadına şiddet , gazetehaberleri , gündem
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