Alçaklar! Taksici beni, minibüsçü kardeşimi dövdü

ÖNCE KAFA ATTI

10 yaşındaki kardeşim İ. ile birlikte Ümraniye Dudullu’daki evimizden ekmek almak için dışarı çıkmıştık. Kaldırımda arabalar park etmiş ve biz de hafif şekilde yoldan yürüyoruz. Bir taksi geldi arkamızdan ve bize bir hayli korna bastı. Biraz ilerledi ve ilerde bizi beklemeye başladı. O anda kardeşimle yürüyoruz ve bize ‘bir baksana’ dedi. Ben de ‘efendim’ dedim ve ardından ağza alınmayacak şekilde küfrederek, ‘bilmem ne gibi niye yoldan yürüyorsunuz’ dedi. Ben de ‘bakar mısınız kaldırımda yer yok tabii ki buradan yürüyeceğim’ dedim. Tekrar ağza alınmayacak küfürler etti. Ben de sinirlendim. Adam zaten direkt taksiden indi bana kafa atmaya başladı. Sanki karşısında bir erkek varmış gibi. Tabii kadın erkek diye bir ayrımda bulunmuyorum ama direkt bana kafa attı. Kafa atınca ben de kendimi korumaya çalıştım. Ben vuramadım tabii ki. Tuttu beni ve bana bayağı vurdu. Gözümde gözlük vardı, gözlük uçtu gitti.”



KAÇMASIN DİYE

Telefonumla polisi arayarak yardım istemeye çalıştım ancak taksici daha çok saldırdı. Kaçmasın diye kendimi arka koltuğuna attım. Bu kez de direksiyona geçip beni içeri çekmeye çalıştı. Bir minibüsçü taksicinin yolunu kesti. Taksici arabadan inip beni bacaklarımdan çekip dışarı attı. Sonra da kaçtı. Ufak kardeşim de bu arada korkudan bağırıp ağlıyor. Ve bir kişi bile yardım etmedi. Kolum da yara var. Dilim kesildi. Kalçamı söylemiyorum bile. Hepsi darp raporunda var zaten. Ben bayağı bir şiddet gördükten sonra artık polisi arayacağım dedim. Vatandaşlar polisi aramayınca ben polisi aramaya çalıştım.”







10 YAŞINDA YUMRUK YEDİ

CANAN Ay’ın 10 yaşındaki küçük kardeşi İ. B. ise yoldan geçen başka bir minibüs sürücüsünden yumruk yedi. İ. B. yaşadıklarını, “Ablama küfretti ve kafa attı. Ablam da vurmaya çalıştı ama boyu yetişmediği için vuramadı. Daha sonra ablam bekleyin polisle çözelim bu sorunu dedi. Ablam tam polisleri arıyordu. Ablam gitmez belki diye taksinin arkasına oturdu. Kapı açıkken o birden gitmeye başladı. Annemi çağırmaya giderken, bir adam minibüsüme sürttün diye bana yumruk attı. Dudağım patladı. 50-60 yaşlarında biri. Daha sonra polisler geldi ve hastaneye gittik” diye anlattı.



ŞİKÂYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından hem taksici tarafından taksiden sürüklenerek atılan Canan Ay, hem de minibüsüne sürttüğü için yumruk yiyen kardeşi 10 yaşındaki İ. B. darp raporu alarak polise şikâyetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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