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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Albatros’u millet parkı yapacağız

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Albatros’u millet parkı yapacağız

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal’la birlikte Büyükçekmece’deydi. Binali Yıldırım ilk olarak AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Vatandaşlara hitap eden Yıldırım şunları söyledi: “Büyükçekmece halkı, hak ettiği hizmetleri alabiliyor mu? Hayır. Artık 25 yılını (Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü kast ederek) doldurmuş, emekli etmenin zamanı geldi. 31 Mart’a kadar idare edin. 26 gün sonra Büyükçekmece’yi hasretiyle buluşturacak ve gönül belediyeciliği ile tanıştıracağız.”

METROBÜS GELECEK

Binali Yıldırım, Büyükçekmece’ye metrobüsü uzatma ve metroyu getirme sözü vererek, “İnşallah Mevlüt Başkan, bunu da yapacak. TÜYAP’tan bu yana uzatacak ve buraya metrobüsü getirecek. Yetmez. Büyükçekmece’ye metro da gelecek. Büyükçekmece, güzel yeşil bir ilçemiz ama iki tane de yeşil koridor yapacağız. Kuzeydeki ormanlardan güneydeki maviliğe. Yeşil ile maviyi buluşturacağız. Mavi bayraklı bir sahile Büyükçekmece’yi kavuşturacağız. Yeşil vadi ile beraber bir milyon 400 bin metrekare yeşil alanı ilave olarak Büyükçekmece’ye kazandırmış olacağız” diye konuştu.

YÜKSEK RANTLA YÜKSEK BİNA YOK

Büyükçekmece halkının Albatros Parkı sorunu olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orayı yedirmeyiz. Hiç heveslenmesinler. Burası millet parkı olacak. Öyle yüksek rantla yüksek emsalle binalar falan yok. Gençlerimize kültür merkezi açacağız. Anne ve babaların çocuklarını emin ellere bırakacakları kreşler yapacağız.”

Yıldırım’ın konuşması sırasında D-100 karayolundan geçen bir kamyonun şoförü, “Başkan seni seviyoruz” diye bağırdı. Binali Yıldırım da konuşmasını keserek, “Uğurlar olsun. Önüne bak, önüne. Kaza yapacak” diye seslendi. Yıldırım’ın sözleri gülüşmelere neden oldu.

İSTANBULLU KİMLİĞİNİ BENİMSEYİN

Binali Yıldırım, Büyükçekmece’de AK Parti İlçe Başkanlığı’nın ardından Dizdariye Mahallesi’ne gitti, esnafı dolaştı. Binali Yıldırım burada döner kesti, simit dağıttı. Simitleri bölerek basın mensuplarına veren Binali Yıldırım, parayı kimin ödeyeceği konusunda espri yaptı. Büyükçekmece’de STK temsilcileri, muhtarlar ve kadınlarla iki ayrı toplantıda buluşan Yıldırım herkesten İstanbullu kimliğini benimsemesini isteyerek “Şehir aidiyeti gelişmezse, o şehir istediğiniz kadar gelişmez” dedi. Yıldırım, ayrıca İstanbul’un 39 ilçesinde oyuncak kütüphaneleri kurulacağını da söyledi.

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