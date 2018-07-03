Albatros kuşunun özelliği nedir? İşte albatros kuşunun hikayesi
Albatros kuşu hikayesi ve özelliğiyle bir dizi projesine konu oldu. Eşine olan sadakatiyle bilinen albatros, çok uzun süre kanat çırpmadan havada süzülerek ilerleyebilir. Bu kuş türü, en uzun kanat genişliğine sahip tür olarak bilinir. İşte, albatros kuşunun hikayesi ve diğer özellikleri!
Albatros, Diomedeidae familyasını oluşturan kuş türlerine verilen bir isimdir. Kanatları hariç albatros kuşlarının vücutları beyazdır. Pek az gri ve kahverengi olanları vardır. Hayatlarının çoğunu açık denizlerde saatlerce avlanmakla geçirirler. Suda uyuyan ve su üzerinde beslenen albatros kuşları sadece yumurtlamak ve kuluçkaya yatmak amacı ile kıyıya çıkarlar. Dişi albatros kuşları senede sadece bir kere yumurtlarlar.
Kanat uzunluğu 4 metreye ulaşabilir. Kanatlarını sabitleyen özel bir kiriş yapısı (omuz kilidi) sayesinde fazla kas enerjisi harcamadan bunları açık tutmayı başarırlar. En uzun kanat açıklığına sahip olan kuştur.
Albatroslar açık deniz kuşları olup suda uyur ve beslenirler. Ancak yumurtlamak ve kuluçkaya yatmak için karaya çıkarlar.
ALBATROS KUŞU HİKAYESİ
Hayatının ilk senelerini uzun bir süre tek başına geçiren albatros kuşları, yeterli erişkinliğe varana kadar yalnızdır. Kendisine uygun eşi bulduktan sonra ise ömrünün geri kalanını yalnızca eşiyle birlikte geçirir. Eşler birbirlerine son derece saygılı ve centilmendir. Saatlerce birbirlerine sevgi gösterilerinde bulunurlar. Dişi albatros senede bir tek beyaz yumurta yumurtlar. Eşler nöbetleşerek kuluçkaya yatarlar. Eşlerden birisi denizde iken diğeri yumurtanın üzerinde bir hafta kadar oturabilir. 80 günlük kuluçka devresinden sonra çıkan yavruyu 8-9 ay sindirilmiş besinleri gagasına kusarak beslerler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle