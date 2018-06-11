'Alayını cehennemin dibine kadar kovalarız'

“Her kardeşim, her vatandaşım 24 Haziran’da mutlaka sandığa gitmeli, demokratik görevini yapmalı, oyunu kullanmalıdır. Eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacak, sandık neticeleri şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacaktır. Bu doğru değildir. Bu meşru da değildir.



Sözde millet ittifakında toplanan partiler hezeyan içindedir. Ne dedikleri belli değildir. Hepsi birden Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır. Hepsi birden ağızbirliği etmişçesine terörist Demirtaş’ın hayranı kesilmişlerdir. Sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvamışlardır.



BİR GECE ANSIZIN KANDİL

Kandil’e doğru sefere çıkan Mehmetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bir gece ansızın Kandil’de görünerek, kanlı ve vahşet tepesine Türk bayrağını dikmek artık mecburiyettir, şeref ve vatan görevidir. Ne Kandil tanırız. Ne Sincar’a göz yumarız. Vatanımıza göz diken kim varsa hesap ve planlarında boğarız.”