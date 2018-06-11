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    'Alayını cehennemin dibine kadar kovalarız'

    Umut ERDEM / İZMİR
    11.06.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ’nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği değerlendirmeleri olduğunu belirterek, “Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır. Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız. Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir’de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalarız” dedi. Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında bölge istişare toplantılarına dün İzmir’de devam ederken özetle şunları kaydetti:

    “Her kardeşim, her vatandaşım 24 Haziran’da mutlaka sandığa gitmeli, demokratik görevini yapmalı, oyunu kullanmalıdır. Eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacak, sandık neticeleri şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacaktır. Bu doğru değildir. Bu meşru da değildir.

    Sözde millet ittifakında toplanan partiler hezeyan içindedir. Ne dedikleri belli değildir. Hepsi birden Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır. Hepsi birden ağızbirliği etmişçesine terörist Demirtaş’ın hayranı kesilmişlerdir. Sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvamışlardır.

    BİR GECE ANSIZIN KANDİL
    Kandil’e doğru sefere çıkan Mehmetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bir gece ansızın Kandil’de görünerek, kanlı ve vahşet tepesine Türk bayrağını dikmek artık mecburiyettir, şeref ve vatan görevidir. Ne Kandil tanırız. Ne Sincar’a göz yumarız. Vatanımıza göz diken kim varsa hesap ve planlarında boğarız.”

    Etiketler: Devlet Bahçeli , erken seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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