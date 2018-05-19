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    'Alayına yuh olsun'

    Hürriyet Haber
    19.05.2018 - 01:36 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı’da Kudüs için düzenlenen mitingde, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne tepki göstererek şunları söyledi:

    “Kudüs İslam’dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim ‘gitti’ demekle gitmez, ‘düştü’ demekle düşmez, ‘İsrail’in başkenti’ demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez. Bölge adeta fitili tutuşturulmuş bomba gibidir. Ortadoğu’daki istikrarsızlık daha da şiddetlenecektir. Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasından sonra bölgede barış ve işbirliğinden akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bahsedemeyecektir. Siyonizmin lobi çalışması, Trump’ın densizliği, Netanyahu’nun cani politikaları zehirli meyvesini vermiştir.
    Gazze’de dram vardır. Gazze’de acı vardır. Filistin’de kan ve gözyaşı egemendir. İsrail bebek katilidir. İsrail, engelli, sivil, silahsız insanlara kurşun sıkacak, bomba atacak kadar kudurmuş, denge ve denetimini kaybetmiştir. Özellikle Gazze’de insanlık suçu işlenmiştir. İsrail’i ve zulmünü lanetliyorum, ABD’yi ve hunhar politikalarını kınıyorum. Hani Riyad? Hangi delikte Abu Dabi? Nereye kayboldu Kahire? Malum o İslam ülkeleri kaçak güreşiyor, Kudüs’ü anmadan Filistin davasına temas etmeden İsrail ve ABD’yi ağızlarına almadan cılız kınama mesajlarıyla durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Alayına yazıklar olsun. Alayına yuh olsun.”

    Etiketler: MHP , Devlet Bahçeli , gazetehaberleri , gündem
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