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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
17.02.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler

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Ankara'da özel düzenekli çanta ile elektronik eşya satan iş yerlerinden hırsızlık yapan 3'ü Gürcistan uyruklu 4 zanlı yakalandı. Zanlıların alarmları sökülmemiş elektronik eşyaları iç içe naylon sarılmış ve alüminyum folyo kaplı özel düzenekli kadın çantalarını kullanarak çaldıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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  • Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler
  • Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler
  • Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler
  • Alarmların çalmasını naylon ve alüminyum folyo ile engellemişler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara'da özel düzenekli çanta ile elektronik eşya satan iş yerlerinden hırsızlık yapan 3'ü Gürcistan uyruklu 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezlerindeki  elektronik eşya satışı yapılan iş yerlerinden hırsızlık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağazaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların alarmları sökülmemiş elektronik eşyaları iç içe naylon sarılmış ve alüminyum folyo kaplı özel düzenekli kadın çantalarını kullanarak çaldıklarını belirledi.

Ayrıca zanlıların, alarm takılı ürünleri çalarken sinyali engellemek amacıyla kullandıkları çantalarla 7 ayrı hırsızlık olayını da gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları ve teknik takibin ardından 4 zanlıdan üçünün Gürcistan uyruklu olduğunu belirleyen ekipler, ikisi kadın şüphelilerin Mamak ilçesinde ikamet ettiklerini ve çevrede dikkat çekmemek için kendilerini evli olarak tanıttıklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıların kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda zanlılar gözaltına alınırken yapılan aramada maddi değeri yüksek çok sayıda elektronik eşya da ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İKİ YILDA 40 YABANCI UYRUKLU HIRSIZ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, iki yılda başta Gürcistan ve Kolombiya olmak üzere çeşitli ülkelerden gelerek Ankara'da hırsızlık yapan 40 şüpheliyi yakaladı.

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