Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Alarmın üzerine su döktüler... Kasayı açtılar! Hırsızlara büyük şok

    Alarmın üzerine su döktüler... Kasayı açtılar! Hırsızlara büyük şok

    Bülent TATOĞULLARI (DHA)
    14.05.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

    Antalya'da, evdeki para kasasını soymak için günlerce plan yapan 4 kişi, açtıkları kasanın boş olduğunu görünce şok yaşadı. Eşkali belirlenen hırsızlar, polis tarafından yakalandı.

    Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, yaklaşık 2 ay önce, Kepez ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Eve girebilmek amacıyla günlerce keşif yapan hırsızlar, içerideki para kasasını çalmak için hazırladıkları planı uygulamaya koydu. Eve, saat 22.00 sıralarında gelen maskeli 4 kişi, ilk olarak evin bahçesindeki köpeği, ucunda ip bulunan demir çubukla yakalamaya çalıştı. Amaçlarına ilk başta ulaşamayan hırsızlar, daha sonra köpeği kulübesine soktu. Hırsızlardan biri, duvardan bahçeye atlayıp, köpeği kulübesine kilitledi. Güvenlik kamerası ile alarmı da fark eden hırsızlar, alarm kutusunu yanlarındaki su dolu kovaya sokarak, etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, ardından güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Daha sonra pencereden eve giren 4 kişi, açtıkları kasanın boş olduğunu görünce şok yaşadı. Hırsızlar, evden bir şey almadan ayrıldı.

    Sabah geldiğinde hırsız girdiğini fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, hırsızların eşkalini tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık çalışmanın ardından S.Ç. (35), B.Ç. (44), M.A. (35) ve T.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

    Alarmın üzerine su döktüler... Kasayı açtılar Hırsızlara büyük şok

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (14.05.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: Antalya , yakalandı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri