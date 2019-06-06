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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
06.06.2019 - 21:40, Son Güncelleme:

Alarm çaldı... Bölge çembere alındı: Özel harekat operasyon yaptı

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Alarm çaldı... Bölge çembere alındı: Özel harekat operasyon yaptı

SARIYER’de alarmı çalan kuyumcu dükkanına özel harekat polisleri operasyon yaptı. Alarmın çalmasının ardından güvenlik kameralarına bakan iş yeri sahipleri içeride bir kişinin olduğunu iddia etmesi üzerine özel harekat polisi kuyumcu dükkanına operasyon yaptı.

Olay, Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanının alarmının çalmasıyla güvenlik kameralarına bakan işyeri sahipleri, polisi arayıp içeride bir kişinin olduğunu bildirdi.

BÖLGE ÇEMBERE ALINDI

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuyumcu dükkanının bitişiğindeki tüm dükkanlar kontrol edildi. Güvenlik nedeniyle polis caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

OPERASYON YAPILDI

Çevrede alınan güvenlik tebdirlerinin ardından kuyumcu dükkanına özel harekat ekipleri sevk edildi. İlk olarak kuyumcu dükkanına sis bombası atan polisler ardından dükkanın içine girdi. Özel Harekat ekiplerinin didik didik aradığı kuyumcu dükkanı boş çıktı.

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Kuyumcu dükkanının etrafında polis yoğun güvenlik tedbiri alırken, vatandaşlar yaşananları adeta film izler gibi izledi. Özel harekat polislerinin içeri girdiği anlarda ise vatandaşlar cep telefonlarıyla yaşananları saniye saniye görüntüledi.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından polis caddeyi tekrar trafiğe açtı. Yolun açılmasının ardından caddede hayat normale döndü.

YAŞANANLARI ANLATTI

Kahvede oyun oynadıklarını belirten Enes Kelalioğlu ve Yusuf Ezik, "Kahvede oyun oynuyorduk. Alarm çalmaya başladı. Çay ocağına geçtik. Özel harekat geldi. İçeriye sis attılar. İçeriye girdiler. İçerisi boş çıktı her halde. Bir buçuk saat sürdü operasyon. Kuyumcunun sahibi içeride bir kişinin olduğunu söyledi. Kendi görmüş öyle söyledi" dedi.

 

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