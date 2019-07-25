Alaplı Çayı'nda ilk kez görüldü! Gören şok oldu…
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ırmağa giren 3 metre boyundaki yunus için herkesin ilgi odağı oldu.
Karadeniz’de balık sürülerini takip eden 2 yunus balığı Alaplı çayının içinde görüntüleyen vatandaşlara aldırış etmeden suya daldı çıktı. Alaplı çayında yunus balığı olduğunu duyan bazı vatandaşlar fotoğraf makineleri ve telefonlarıyla bir batıp bir çıkan yunusları görüntülemeye çalıştı.
Yunusların Alaplı Çayı’na denizde takip ettikleri balık sürüsünün peşinden girmiş oldukları sanılıyor. Yunus balıkları bir süre çayda yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle