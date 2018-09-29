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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.09.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Alanya'ya gelen Belçikalı çift şaşkına döndü

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Alanya'ya gelen Belçikalı çift şaşkına döndü

Türkiye'nin ilk ve tek viyadüklü havalimanı olma özelliğine sahip Gazipaşa Alanya Havalimanı, sezon başında koyduğu 1 milyon yolcu hedefine ulaştı. Gişede işlem yapan 1 milyonuncu yolcu Belçikalı bir çift oldu. Eyer Christine Mathilde ve De Bruyn Wim çifti pasaport kontrolünün ardından gişeden çıktığında karşısında havalimanı yetkililerini buldu. 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrenen çift ne diyeceğini bilemedi.

Hollanda'nın Transavia Havayollarına ait uçak 180 yolcusu ile saat 12.20'de Gazipaşa Alanya Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen ve hiçbir şeyden habersiz olan yolcular pasaport kontrolü için gişeye yaklaştı. Gişede işlem yapan 1 milyonuncu yolcu Belçikalı bir çift oldu. Eyer Christine Mathilde ve De Bruyn Wim çifti pasaport kontrolünün ardından gişeden çıktığında karşısında havalimanı yetkililerini buldu. 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrenen çift ne diyeceğini bilemedi. 

Tören için hazırlanan standa çağrılan çifte Gazipaşa Belediyesi ve Havalimanı yönetimi çeşitli hediyeler takdim etti. Şanslı çifte konaklama tesisleri ve turizmciler ise bedava tatil ve hediye çeki hediye etti.

Yaşadıkları sürpriz karşısında ne diyeceklerini bilemeyen çift, "Uçaktan indiğimizde bir hazırlık olduğunu hissettik ama bunun bizimle ilgili olabileceğini düşünmedik. 1 milyonuncu yolcu olduğumuzu öğrendiğimizde ne diyeceğimizi bilemedik. Çok şaşırdık ve çok mutluyuz. Türkiye'ye daha önce 4-5 kez geldik ama Alanya'ya ilk kez geliyoruz. Her geldiğimizde Türkiye'den çok memnun ayrılıyoruz. Bu da çok farklı bir deneyim ve heyecan oldu bizim için. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Havalimanı Koordinatörü Cengiz Aşıklı da bu yıl hedeflerinin 1 milyon yolcu olduğunu belirterek, "Gazipaşa tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bu rakam bugüne kadar havalimanımızın ulaştığı en büyük rakam. Temennimiz bu kutlamayı 2 milyoncu yolcuda yapmak" dedi.

Törene katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise "Gazipaşa Havalimanı temelleri atıldıktan sonra 'açılamaz, buradan havalimanı olmaz' denen bir havalimanı. Hükümetimizin ısrarı, TAV'ın cesur girişimi sonucu bu havalimanı bugün 1 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptı. Geçmişte yaşadığımız uçak krizinden önce havalimanımız 750 binleri görmüştü ancak krizden sonra bu rakamlar düştü. Özellikle bu yıl hükümetimizin girişimleri sonucu yürütülen politikaların da etkisiyle yolcu sayımız bu sene kendi rekorunu kırarak 1 milyon yolcuya ulaştı. Tabii ki hedefimiz bu değil. Gelecek sezon hedefimiz 2 milyon yolcu. İnşallah bunu da başaracağız. Bu havalimanımızın bu noktaya gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve bölge milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Alanyaya gelen Belçikalı çift şaşkına döndü

 

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