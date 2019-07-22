Alanyaspor’un futbolcusu hayatını kaybetmişti! İstenen ceza belli oldu…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlanyaspor’un futbolcusu hayatını kaybetmişti! İstenen ceza belli oldu…
GeriGündem Alanyaspor’un futbolcusu hayatını kaybetmişti! İstenen ceza belli oldu…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
22.07.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Alanyaspor’un futbolcusu hayatını kaybetmişti! İstenen ceza belli oldu…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanyaspor’un futbolcusu hayatını kaybetmişti! İstenen ceza belli oldu…

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'in hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin iddianamede sürücü hakkında 2'den 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Alanyasporun Çek futbolcusu Josef Sural'in hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.     

Alanyasporun Çek futbolcusu Josep Sural'ın deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından minibüs sürücüsü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 27 Ağustos'ta görülecek.      

İddianamede, hakkında dava açılan minibüs sürücüsü 40 yaşındaki Esat A'dan, kazada yaralanan oyunculardan İsaac Sackey ve Djilma Campos'un şikayetçi olduğu belirtildi.     

Kaza tespit tutanaklarına göre Esat A.'nın aracın hız, yük ve teknik özellikleri ile görüş, yol ve hava durumu şartlarına uymadığı vurgulandı.     

İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisi bulunmadığı, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos'un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi.     

Kazada araçta ki Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.     

Esat A'nın iddianamede geçen ifadesinde, "18.30'da Kayseri'den yola çıktık. Kaza ise gece saat 02.00'de meydana geldi. Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadım." dediği öğrenildi.     

İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde, araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı." bilgisine yer verildi.     

Bir kişinin öldüğü kazada minibüs sürücüsü Esat A. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Düzce'de sel felaketinin ardından Valilik'ten önemli 'su' uyarısı
Bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı! Köy muhtarı: 'Hepimiz şoktayız'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde kaza! 11 kişi hastaneye kaldırıldı...
İstanbul’da şok operasyon! 271 milyon dolar ele geçirildi