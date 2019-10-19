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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- İHA
19.10.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Alanya'dan üzen haber... İnsan olan bunu yapmaz!

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Alanya'dan üzen haber... İnsan olan bunu yapmaz!

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde endemik ve nesli tehlike altında bir tür olan kum zambakları, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce köklenerek söküldü. Vatandaşlar bu yıl sahilde sadece 4 kök kum zambağının çiçek açtığını, onların da söküldüğünü söyledi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösterilen ve koruma altına alınan kum zambakları, Alanya ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sökülerek sahile atıldı. Yeşilöz sahilinde farklı yerlerde sökülerek atılan 4 kum zambağı, sabah sahile gelenler tarafından fark edildi. Vatandaşlar, kum zambaklarının bu yıl bölgede sadece 4 kök olarak çiçek verdiğini, hepsinin köklenerek söküldüğünü, sahilde kum zambağı kalmadığını belirterek tepki gösterdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, solan kum zambaklarını incelemek için alırken, söken kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için de çalışma başlattı.

Koruma altındaki kum zambaklarını söktüler
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KOPARTANA AĞIR CEZA VAR

Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan kum zambakları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. Kum zambaklarının çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 60 bin 163 lira cezai işlem uygulanıyor. Kum zambaklarına zarar veren kurumlara da 300 bin 856 lira ceza yazılıyor.

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