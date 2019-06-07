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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.06.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Alanya'da Rus turist dehşeti

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Alanya'da Rus turist dehşeti

Antalya’nın Alanya ilçesinde agresif Rus turist alışveriş için girdiği markette önce köpeği tekmeledi, ardından iş yeri sahibine yumruk ve kafa attı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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  • Alanyada Rus turist dehşeti
  • Alanyada Rus turist dehşeti
  • Alanyada Rus turist dehşeti
  • Alanyada Rus turist dehşeti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 30 Mayıs günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu, iş yerine gelen Rus uyruklu müşterisinin saldırısına uğradı.

Eşiyle beraber alışveriş için markete giren İgor Nekludov isimli Rus müşteri, reyonlar arasında dolaşırken, Ömeroğlu’nun köpeği ile karşılaştı. Küçük köpek koşuşturma sırasında eşinin üzerine doğru gidince, Nekludov köpeğe tekme attı.

Rus müşteri, bu durumu fark ederek tepki gösteren Ömeroğlu’na ise önce yumruk ardından kafa atarak burnunu kırdı. Rus turist Nekludov, eşiyle beraber olay yerinden hızla uzaklaşırken, burnu kırılan Ömeroğlu kanlar içinde kaldı.

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra Rus turistten şikayetçi olan Ömeroğlu, yetkililerden yardım istedi. 

“KÜSTAH ŞAHIS ŞU ANDA ALANYA’DA GÜNEŞ KREMİ SÜRÜP TATİLİNE DEVAM ETMEKTE”

İş yeri sahibi yaşadığı talihsizliği sosyal medya hesabında da paylaştı. Alanya Belediyesi ve Adalet Bakanlığını etiketleyerek saldırgan turistin cezalandırılmasını isteyen Ömeroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Kendi ülkemde, kendi iş yerimde köpeğimin ısırdığını iddia edip 3 kilogram ağırlığındaki köpeğime sert bir şekilde tekme attı.

Buna rağmen benim ona sakin olması gerektiğini söylemeye gittiğimde birde bana kafa atarak burnumu kıran Rus uyruklu Igor Nekludov adlı küstah şahıs şu anda Alanya’da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte.

Bakalım bu güzel ülkemizin hukuk ve adaleti kendi insanlarını ne kadar önemsiyor izlemekte olacağım" şeklinde ifadeler kullandı. 

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