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    Alanya'da otelde tatil yapan 72 turist hastanelik oldu

    İHA
    12.07.2018 - 07:00 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Alanya ilçesinde bir otelde tatil yapan çoğunluğu çocuk 72 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu. Yedikleri yemeklerden zehirlendikleri iddia edilen tatilciler ambulanslarla çevre hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

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    • Alanyada otelde tatil yapan çok sayıda turist hastaneye kaldırıldı
    • Alanyada otelde tatil yapan çok sayıda turist hastaneye kaldırıldı
    • Alanyada otelde tatil yapan çok sayıda turist hastaneye kaldırıldı
    • Alanyada otelde tatil yapan çok sayıda turist hastaneye kaldırıldı

    Edinilen bilgiye göre Alanya’nın Kestel Mahallesi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otelde tatil yapan yerli turistlerin bazıları dün öğleden sonra fenalaşıp kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye götürüldü. Akşam saatlerine ise otelde kalanların çoğunda aynı şikayet görüldü.

    Çoğunluğu çocuk olan olan onlarca kişinin otelin koridorlarına kusmaya başlaması üzerine aileler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen yaklaşık 25 ambulans ve kendi imkanlarıyla ilk belirlemelere göre 72 kişi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre hastanelere götürüldü. Hastanede tedaviye alınan ve zehirlendiği düşünülen bazı turistler ayakta tedavi edilirken bazıları ise müşahede altına alındı.

    “Hijyenik değildi”

    Otel müşterilerinden Hasan Ateş, 7 gündür otelde olduklarını belirterek, otelin en büyük sıkıntısının hijyen olduğunu iddia etti. Ateş, “Sıkıntılardan en büyüğü temizlikti. Temizlik yapılmıyordu. Yemekhanelerde servis yapanlar temizlik konusunda eksikti. Ben de 3 gün önce rahatsızlandım. Havuzu kullanmamdan kaynaklanmıştı. Şu anda iyiyim. Çocuklarım da aynı rahatsızlığı yaşadı. Ben yemek yerken sadece salatayı tercih ettim. Olay olduktan sonra belediyeden yetkililer geldi.” dedi.

    Alanyada otelde tatil yapan 72 turist hastanelik olduTatil yapmak için otele 3 gün önce geldiğini söyleyen Deniz Ersoy ise oteli aile konseptli olduğu için tercih ettiklerini belirtti. Dünden beri çocuklarında ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetlerinin olduğu aktaran Ersoy, “Aynı otelde odaları ve havuzu paylaştığımız bütün aileler şu an hastanede, hepsi aynı şikayetten gelmiş. Çocuklarımız şu an içeride serum takılıyor. Ben de oğlumu getirdim serum takıldı. Az önce jandarmaya ifade verdik ve herkes otelden şikayetçi oldu. 130 kişiden bahsediliyor, sadece bu hastane değil ama civar hastanelere de hastalar göndermişler. Çok net bilgi vermek istemiyorlar. Otelin havuzu ve çevresi gayet kirliydi. Özellikle havuz çok kirliydi çocuklar mikrop kaptı muhtemelen” iddiasında bulundu.

    Otel tarafından müşterilerine paralarının iade edileceği söylenirken, otel yetkilileri tarafında ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

    Alanyada otelde tatil yapan 72 turist hastanelik oldu

    Etiketler: gıda zehirlenmesi , zehirlenme
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