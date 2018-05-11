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    Alanya'da korkunç olay! İçkisine zehir koydu, yüksekten attı, ölmeyince...

    ANTALYA (İHA)
    11.05.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    Antalya’nın Alanya ilçesinde cesedi bulunan kişinin boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin gönül ilişkisi olduğu kişi tarafından önce içkisine zehir katıldığı, sonra yüksekten atıldığı, ölmediği için de başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

    Antalya'nın Alanya ilçesinde uçurum kenarında bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 18 Şubat’ta Alanya’nın Akçatı Mahallesi ormanlık alanda cesedi bulunan 59 yaşındaki Turhan Çalışkan'ın yapılan otopsisinde, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

    Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalışkan'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Z.Ç. ile gönül ilişkisi olduğu iddia edilen S.Y. ve S.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Çalışkan’ı piknik bahanesi ile ormanlık alana götürerek içkisine zehir kattıktan sonra, yüksekten aşağı attıklarını, maktulün halen yaşadığını görmeleri üzerine başına taş ile vurarak öldürdükleri öğrenildi.

    Öte yandan, olayın ardından Çalışkan'ın eşinin polis ve jandarmaya "kayıp" başvurusunda bulunduğu da öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılardan S.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Z. Çalışkan ve S.Y. “Tasarlayarak kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler: Cinayet , gündem
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