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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.05.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Alanya’da 15 yaşındaki Ayşe 3 gündür kayıp

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Alanya’da 15 yaşındaki Ayşe 3 gündür kayıp

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 gün önce gezmek için evden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki kızdan haber alınamıyor.

Alanya’nın Tosmur Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Tarakçı (15), geçen Salı günü saat 21.00 sıralarında dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen genç kızdan haber alamayan ailesi, çevrede aramalarına rağmen bulamayınca durumu polise bildirdi.

“Onun için endişeleniyoruz”

Kayıp genç kızın babası Savaş Tarakçı, kızlarının bir an önce bulunmasını istedi. Baba Tarakçı, "Kızım arkadaşıyla gezmek için evden çıktı ve dönmedi. Onun için endişeleniyoruz. Kızımı gören polise haber versin” dedi.

Kızlarının bir an önce bulunması için yardım isteyen aile, kızlarını görenlerin 0 536 690 64 36 numaralı telefona bildirmelerini istedi. Polisin şu ana kadar yaptığı çalışmalarda kayıp kızın izine rastlanılmadı.

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