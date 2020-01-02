AA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 18:34,
Alanya sahilinde ölü halde Akdeniz foku bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir plajda Akdeniz foku ölüsü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Damlataj Plajı'nda Akdeniz foku yavrusunu hareketsiz gören vatandaşlar durumu Alanya Belediyesine bildirdi.
Olay yerine gelen belediye ekipleri, fok yavrusunun öldüğünü belirledi.
Fok yavrusunun leşi yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerinin belirlediği alana gömülmek üzere götürüldü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle