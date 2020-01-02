MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlanya sahilinde ölü halde Akdeniz foku bulundu
GeriGündem Alanya sahilinde ölü halde Akdeniz foku bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 18:34,Son Güncelleme:/

Alanya sahilinde ölü halde Akdeniz foku bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alanya sahilinde ölü halde Akdeniz foku bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir plajda Akdeniz foku ölüsü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Damlataj Plajı'nda Akdeniz foku yavrusunu hareketsiz gören vatandaşlar durumu Alanya Belediyesine bildirdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, fok yavrusunun öldüğünü belirledi.

Alanya sahilinde ölü halde Akdeniz foku bulundu

Fok yavrusunun leşi yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerinin belirlediği alana gömülmek üzere götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle