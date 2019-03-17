Alan küçük ödül büyük
Bir meşrubat firması tarafından promosyon olarak verilen bardakları almak için kapak toplayan ancak hediyesini alamayan 9 yaşındaki Elif Deniz Akyol’a Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Bilinçli Tüketici Ödülü’ verildi.
Ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın elinden alan Akyol, “Her şey çok güzeldi, ödül aldığım için de çok mutluyum. Bundan sonra da hakkımı aramaya devam edeceğim” dedi. Babası Süha Akyol ise “Ödülden daha çok insanların tüketici hakları konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmamıza sevindik” diye konuştu. Elif Deniz Akyol, vaat edilen hediyesini alamayınca ailesi aracılığı ile bakanlığa başvurmuş, bunun sonucunda meşrubat firmasına 241 bin lira 143 lira idari para cezası verilmişti. Hürriyet, Akyol’un hak arama mücadelesini “Küçük tüketicinin büyük zaferi” haberiyle kamuoyuna duyurmuştu. m
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