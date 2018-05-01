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    Alaiye Kalesi (Alanya Kalesi) nerede? İşte Alaiye Kalesi'nin tarihi

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 18:23 | Son Güncelleme:

    Alaiye Kalesi'nin nerede olduğu yüz binlerce vatandaş tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan Alanya Kalesi bu bölgenin simgeleri arasında yer alıyor. Peki, Alaiye Kalesi (Alanya Kalesi) nerede? İşte Alaiye Kalesi'nin tarihi

    Alaiye Kalesi (Alanya Kalesi), Antalya'nın ilçesi Alanya'nın simgelerinden bir kaledir. Denizden yaklaşık olarak 250 metre kadar yükselen bir yarımada üzerinde bulunmaktadır. Surlarının uzunluğu toplam olarak 6.5 kilometredir.

    Eski dönemlerde Kandeleri olarak adlandırılan Alanya yerleşimine kale Helenistik dönemde inşa edilmiştir. Günümüzdeki tarihi dokusu 13.yüzyıl Selçuklu eseri olan kalenin tarihi Helenistik döneme kadar inmektedir. Kale, 1221 yılında kenti alıp yeniden inşa ettiren Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Kalede toplam 83 kule ve 140 burç vardır. Ortaçağda surların içinde bulunan kentin su gereksinimini sağlamak üzere 1200 kadar sarnıç yapılmıştır. Sarnıçların bir kısmı halen kullanılmaktadır. Surlar, planlı bir şekilde Ehmedek, İçkale, Adam Atacağı, Cilvarda burnu, Arap Evliyası ve Esat Burcu'nu takiben Tophane ile Tersane'yi geçip Kızılkule'de bitecek şekilde yapılmıştır.

    Tarihi

    Romalı korsan Tryhos'un savaşçıları tarafından MÖ 2. yüzyılda Korakesion adıyla kuruldu. Doğu Akdeniz'deki korsan faaliyetlerinden rahatsız olan Romalılar, kaleyi MÖ 64-65 yıllarında ele geçirdiler. Kale ve etrafındaki yerleşim, 1220-1221 yıllarında I. Alaeddin Keykubad tarafından Selçuklu ülkesine katıldı Sonra sırasıyla Karamanoğulları, Memlükler idaresine geçmiş, son olarak da Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilmiştir.[1]

    Yarımadanın zirvesinde günümüzde müze olarak düzenlenen İçkale bulunmaktadır. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad sarayını burada inşa ettirmiştir. Günümüzde de kalede yerleşim vardır. Kale motorlu taşıt trafiğine açık olmakla beraber yürüyerek ise takribi 1 saatte İçkale'ye varılmaktadır.

    Etiketler: Alaiye Kalesi tarihi , SeoHaber , NoMobil , gündem
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