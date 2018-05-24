Aladağ faciasında hâlâ rapor bekleniyor

7 EYLÜL'E ERTELENDİ

Öte yandan duruşmada hazır edilen tutuklu sanıklar yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, suçlamaları reddedip, tahliyelerini istedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti. Yangında çocuklarını yitiren aileler, şikayetlerini yineleyip, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını istedi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden daha önceki duruşmalarda istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi.