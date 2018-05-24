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    Aladağ faciasında hâlâ rapor bekleniyor

    DHA
    24.05.2018 - 23:08 | Son Güncelleme:

    ADANA'nın Aladağ ilçesinde, 11'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangını faciasıyla ilgili açılan davanın dünkü duruşmasında, Aladağ İtfaiyesi'nde görevli Nihat Saraf, Hasan Turan Çakmak, Durmuş Gökçe ve Yücel Turaç'ın da bu dosya kapsamında tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Böylece Aladağ davasındaki sanık sayısı 18'e yükseldi.

    7 EYLÜL'E ERTELENDİ
    Öte yandan duruşmada hazır edilen tutuklu sanıklar yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, suçlamaları reddedip, tahliyelerini istedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti. Yangında çocuklarını yitiren aileler, şikayetlerini yineleyip, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını istedi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden daha önceki duruşmalarda istenilen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Eylül'e erteledi. 

    Etiketler: Aladağ yangını , yurt faciası , gazetehaberleri , gündem
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