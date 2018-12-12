Aladağ, Cerattepe Soma aleyhte delil
TTB hakkında açılan davanın iddianamesinde Aladağ’da yurt yangınında öğrencilerin ölümü, Soma’da 301 madencinin ölümü ve Cerattepe’ye yapılmak istenen madene yöre halkının itirazlarıyla ilgili TTB açıklamaları delil olarak kullanıldı.
TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor hakkında açılan davanın iddianamesinde şüphelilere yöneltilen suçlamanın dayanağı olarak ilginç delillere yer verildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Ongun tarafından hazırlanan iddianamede, TTB hakkında soruşturmanın İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu ile başlatıldığına dikkat çekildi.
BASIN AÇIKLAMALARI
Dava dosyasında, “Terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasına dayanak gösterilen deliller şöyle:
“301 işçinin öldüğü Soma maden faciasına (13 Mayıs 2014) ilişkin 12 Nisan 2016’daki basın açıklaması metni, 1992 yılında 262 madencinin öldüğü Zonguldak maden faciasının yıldönümü nedeniyle 4 Mart 2016 tarihinde yapılan basın açıklaması metni, Artvin Cerattepe’de yapılmak istenen madencilik faaliyetinin eleştirildiği 11 Mart 2016 tarihli basın açıklaması metni, Adana’nın Aladağ ilçesinde bir cemaat yurdunda meydana gelen yangın faciasında 11 çocuğun ve bir yurt çalışının yaşamını yitirmesine neden olan olaya ilişkin yapılan basın açıklaması metni, 37 kişinin öldüğü Merasim Sokak patlamasında ‘saldırının faillerini lanetlediklerini’ belirten 16 Mart 2016 tarihinde yapılan basın açıklaması metni.”
Tweet’ler ile satışı yasak olmadığı halde kitap ve dergiler de delil sayıldı.
SARI-KIRMIZI-YEŞİL SAÇ ÖRGÜSÜ
Dava açılan isimlerden Selma Güngör ile ilgili olarak yapılan aramada, “PKK/KCK terör örgütünü simgeliyor” değerlendirmesiyle “Bir adet sarı, kırmızı ve yeşil renklerde bir metre uzunluğunda el örgüsü saç bağı ele geçirilmiştir” denildi.
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