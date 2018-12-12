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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
12.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Aladağ, Cerattepe Soma aleyhte delil

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Aladağ, Cerattepe Soma aleyhte delil

TTB hakkında açılan davanın iddianamesinde Aladağ’da yurt yangınında öğrencilerin ölümü, Soma’da 301 madencinin ölümü ve Cerattepe’ye yapılmak istenen madene yöre halkının itirazlarıyla ilgili TTB açıklamaları delil olarak kullanıldı.

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 doktor hakkında açılan davanın iddianamesinde şüphelilere yöneltilen suçlamanın dayanağı olarak ilginç delillere yer verildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Muhammed Akif Ongun tarafından hazırlanan iddianamede, TTB hakkında soruşturmanın İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu ile başlatıldığına dikkat çekildi.

BASIN AÇIKLAMALARI

Dava dosyasında, “Terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasına dayanak gösterilen deliller şöyle:

“301 işçinin öldüğü Soma maden faciasına (13 Mayıs 2014) ilişkin 12 Nisan 2016’daki basın açıklaması metni, 1992 yılında 262 madencinin öldüğü Zonguldak maden faciasının yıldönümü nedeniyle 4 Mart 2016 tarihinde yapılan basın açıklaması metni, Artvin Cerattepe’de yapılmak istenen madencilik faaliyetinin eleştirildiği 11 Mart 2016 tarihli basın açıklaması metni, Adana’nın Aladağ ilçesinde bir cemaat yurdunda meydana gelen yangın faciasında 11 çocuğun ve bir yurt çalışının yaşamını yitirmesine neden olan olaya ilişkin yapılan basın açıklaması metni, 37 kişinin öldüğü Merasim Sokak patlamasında ‘saldırının faillerini lanetlediklerini’ belirten 16 Mart 2016 tarihinde yapılan basın açıklaması metni.” 

Tweet’ler ile satışı yasak olmadığı halde kitap ve dergiler de delil sayıldı.

SARI-KIRMIZI-YEŞİL SAÇ ÖRGÜSÜ

Dava açılan isimlerden Selma Güngör ile ilgili olarak yapılan aramada, “PKK/KCK terör örgütünü simgeliyor” değerlendirmesiyle “Bir adet sarı, kırmızı ve yeşil renklerde bir metre uzunluğunda el örgüsü saç bağı ele geçirilmiştir” denildi.

 

 

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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