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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.06.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Alaçatı'da ölüm havuzu! Patronu birden yere düştü, yanına koştu ama....

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Alaçatı'da ölüm havuzu! Patronu birden yere düştü, yanına koştu ama....

İzmir Çeşme’de değeri milyonlarca lirayı bulan villaların yer aldığı sitedeki havuzun bakımını yapan 2 işçi, elektrik akımına kapılarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti...

 

Havuz bakım ve montaj işleri yapan firmanın sahibi Özbek ile yanında çalışan Kublay'ın cenazeleri gözyaşları içinde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği dile getirildi. Korkunç olay geçtiğimiz Cumartesi günü kentin gözde tatil beldesi Çeşme Alaçatı'daki Celal Bayer Mahallesi'nde meydana geldi.

Havuz bakım ve montaj işleri yapan şirketin sahibi olan 51 yaşındaki Behçet Özbek ile işyeri çalışanı Semih Kublay (28) site yönetiminin talebi üzerine lüks havuzun bakım ve temizliğini yapmak için geldi. Havuzun motor dairesini kontrol eden Özbek bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

DOKUNUNCA ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI...

Özbek'in boş havuzun hemen yanı başında kıvrandığını ve bir yerden düştüğünü sanan çalışanı Kublay, patronuna ne olduğunu anlamak için yanına geldi. Özbek'e dokunan Kublay da elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi. Site sakinlerinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Behçet Özbek ile Semih Kublay'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

KAÇAK İDDİASI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Talihsiz iki kişinin cansız bedenleri yapılan otopsinin ardından Güzelbahçe ilçesinde toprağa verildi. Lüks siteye ait havuzun bakımı sırasında yaşanan olayla ilgili polis ekipleri site yöneticisi ve bekçisinin ifadelerine başvururken, ölen Behçet Özbek'in iki yıldır sitenin havuz bakımı ile ilgilendiği, kaçağın elektrik rölesinin sökülmesinden kaynaklandığı iddia edildi. Özbek ve Kublay ailesinin yapılacak bilirkişi incelemesi ve soruşturmanın ardından şikayetçi olabilecekleri kaydedildi.

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