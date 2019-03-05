Alaçatı Ot Festivali ne zaman?
Alaçatı Ot Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 10. Kez gerçekleşecek olan Ot Festivali’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinden gelen misafirleri ağırlanacak. Peki, Alaçatı Ot Festivali bu yıl ne zaman?
İlk kez 2010 yılında gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali, tek başına bir destinasyon haline geldi. Çeşme ve çevresinde yaşayan kadınların doğadan topladıkları otları ve bu otlarla hazırladıkları lezzetleri satışa sundukları çarşının oluşturulduğu Ot Festivali’nde seminerlerden konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenmektedir. Peki, bu yıl Ot Festivali ne zaman?
2010 yılından beri düzenlenmekte olan festivalde bölgede yetişen otlardan yapılan yemeklerle ot çeşitlerinin tanıtılması hedeflenmektedir. Festival ilkbahar aylarında yapılmaktadır. Bu yıl 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak festival, Alaçatı’nın tadını doyasıya çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.
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