Didim'de dehşet! Kardeş öldü, ağabey yaralı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDidim'de dehşet! Kardeş öldü, ağabey yaralı
GeriGündem Didim'de dehşet! Kardeş öldü, ağabey yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burhan CEYHAN- Ediz VERDİOĞLU / DHA
02.03.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Didim'de dehşet! Kardeş öldü, ağabey yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Didim'de dehşet! Kardeş öldü, ağabey yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Ali Ünlü (28) öldü, ağabeyi Alper Ünlü (29) ise yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Yeni Mahalle mahallesi yakınlarında meydana geldi. Malatya'da cep telefonu alım satım işiyle uğraşan Ali ve Alper Ünlü kardeşler, iddiaya göre, borçlu oldukları kişilerden kaçarak, bir hafta arayla Aydın'ın Didim ilçesine geldi. Ünlü kardeşlerin borçlu olduğu kişiler, iz sürerek dün Didim'e geldi, iki kardeşin kaldıkları yeri öğrendi.

Ali Ünlü ve kardeşi Alper Ünlü ile yanlarına gelen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Ünlü kardeşler tabancayla yaralandı, silahlı 4 kişi ise kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşi Didim Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahale sonrası Ünlü kardeşler Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olaydan sonra kaçan 4 zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Ağır yaralı Ali Ünlü, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alper Ünlü ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Alper Ünlü, diğer yakınlarıyla birlikte kardeşinin cenazesini teslim alarak, toprağa vermek üzere Malatya'ya götürdü. Gözaltındaki 4 zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Milyarlık miras oyunu

''Aslında yatacak yeriniz yok Çetin Doğan Paşa''

Datça'daki dolandırıcılık mağdurları konuştu

Ankara'da şaşkına çeviren görüntü!