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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.08.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

Alacakları ödenmeyen kaleci şampiyonluk kupasına el koydu

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Alacakları ödenmeyen kaleci şampiyonluk kupasına el koydu

Geçen yıl şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Çilimli Belediyespor’un kalecisi Onur Öner, kulüpten alacaklarını alamayınca takımının şampiyonluk kupasına el koydu.

Düzce'de Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çilimli Belediyespor, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktı. Kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle takım oyuncularına ödemeleri yapılamadı. Takımda ödeme yapılmayan oyuncular arasında yer alan ve yöneticilerle görüşmesine rağmen 10 bin TL civarındaki alacağını temin edemeyen Onur Öner ise ilginç bir yola başvurdu.

Tüm yolları denemesine rağmen alacakları ödenmeyen kaleci Öner, takımın şampiyonluk kupasına el koydu. Öner, kupanın yerinin kulüp binası olduğunu söyleyerek alacaklarını temin edene kadar kupayı iade etmeyeceğini dile getirdi.

15 yıldır amatör liglerde kalecilik yaptığını ifade eden kaleci, “Birçok haksızlık var amatör kümede. Bu bir ilk değil. Bununla ilgili sesimizi duyurabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bize verilen sözlerin çoğu tutulmadı. Biz de arkadaşlarımızın adına bu kupayla haklarımızı arayalım dedik. Paramızı alamadık, birçok arkadaşımız mağdur oldu. Çünkü elimizde hukuksal bir şey yok. Biz anlaşma yaparken hocalarımızın ve yöneticilerimizin sözlerine güvenerek anlaşma yapıyoruz. Biz bunun emek hırsızlığı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yaşanan problemlerin amatör liglerde yaygın olarak yaşandığını söyleyen Öner, “Bir sene boyunca mücadele eden arkadaşlar, sezon sonunda hak edişlerini alamadıkları oluyor. Birçok kulüpte olabiliyor bu. Bunun olmaması adına federasyona, yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu mağduriyetlerin giderilmesi açısından bu ilk adım olsun diye böyle bir şeye giriştim. Umarım sonuç alırız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

 

Kaleci, parası ödenmeyince kupaya el koyduİzmit'te yaşayan kaleci Onur Öner (30), Düzce'de Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Çilimli Belediyespor'dan parasını alamadığını iddia ederek takımın şampiyonluk kupasına el koydu. Takım arkadaşlarıyla birlikte mağdur edildiğini ileri süren Onur Öner, "Paramı alamayınca takım kaptanlarına durumu ileterek kupayı alacağımı söyledim. Param verilene kadar kupa bende kalacak" dedi.
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