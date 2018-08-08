Alacakları ödenmeyen kaleci şampiyonluk kupasına el koydu
Geçen yıl şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Çilimli Belediyespor’un kalecisi Onur Öner, kulüpten alacaklarını alamayınca takımının şampiyonluk kupasına el koydu.
Düzce'de Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çilimli Belediyespor, geçtiğimiz sezon şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktı. Kulüpte yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle takım oyuncularına ödemeleri yapılamadı. Takımda ödeme yapılmayan oyuncular arasında yer alan ve yöneticilerle görüşmesine rağmen 10 bin TL civarındaki alacağını temin edemeyen Onur Öner ise ilginç bir yola başvurdu.
Tüm yolları denemesine rağmen alacakları ödenmeyen kaleci Öner, takımın şampiyonluk kupasına el koydu. Öner, kupanın yerinin kulüp binası olduğunu söyleyerek alacaklarını temin edene kadar kupayı iade etmeyeceğini dile getirdi.
15 yıldır amatör liglerde kalecilik yaptığını ifade eden kaleci, “Birçok haksızlık var amatör kümede. Bu bir ilk değil. Bununla ilgili sesimizi duyurabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bize verilen sözlerin çoğu tutulmadı. Biz de arkadaşlarımızın adına bu kupayla haklarımızı arayalım dedik. Paramızı alamadık, birçok arkadaşımız mağdur oldu. Çünkü elimizde hukuksal bir şey yok. Biz anlaşma yaparken hocalarımızın ve yöneticilerimizin sözlerine güvenerek anlaşma yapıyoruz. Biz bunun emek hırsızlığı olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Yaşanan problemlerin amatör liglerde yaygın olarak yaşandığını söyleyen Öner, “Bir sene boyunca mücadele eden arkadaşlar, sezon sonunda hak edişlerini alamadıkları oluyor. Birçok kulüpte olabiliyor bu. Bunun olmaması adına federasyona, yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu mağduriyetlerin giderilmesi açısından bu ilk adım olsun diye böyle bir şeye giriştim. Umarım sonuç alırız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.
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