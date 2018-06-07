Alacak kavgasında kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Olay, Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi’nde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi’nde Turan ve kardeşi Orhan A. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma bir anda bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Turan A., yanındaki bıçakla kardeşi Orhan A.’ya saldırdı. Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan Orhan A., çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan evli ve 5 çocuk babası Orhan A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis, yoğun güvenlik önlemi alırken, kardeşini öldüren Turan A. ilçe emniyet müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunu ardından mahkemeye sevk edilen Turan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.