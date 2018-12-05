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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA/İSTANBUL
05.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Alabora’ya yakalama kararı

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Alabora’ya yakalama kararı

OYUNCU Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla “tutuklamaya yönelik” yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararda, Gezi olaylarının iç organizasyonun halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurtdışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğuna dikkat çekildi.

OTPOR LİDERİ MAROVİÇ İLE 2 GÖRÜŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan tutuklamaya yönelik yakalama talebi için Alabora’nın Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır’da gezi olayları öncesi yaptığı görüşmeler delil olarak dosyaya koyuldu. Savcılığın mahkemeye gönderdiği yazıda, Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan ve reklamcı Metin Osasogie Edomwonyi’nin 18-21 Haziran 2012’de İstanbul’da, 7-15 Temmuz 2012’de ise Mısır’da Ivan Maraviç ile görüştüklerine dikkat çekildi. Maroviç’in Mısır’da bulunduğu sırada Kavala’nın da yurtdışında olduğuna vurgu yapıldı.

Memet Ali Alabora ve Osman Kavala’nın Türkiye’ye dönmelerinin ardından 30 Temmuz 2012’de Mi Minör adlı tiyatro oyununun provalarına başladıklarını belirten kararda, “Bu oyunda özetle ‘Temsili Ülkenin Başkanına Karşı Ayaklanmanın’ teşvik edildiği söz konusu şahısların ülkemize gelmesinin hemen ardından oyunun provalarına başlanmıştır” denildi. Gezi Parkı ayaklanmasının 2011’den beri planlandığına da dikkat çekilerek buna delil olarak ise Alabora’nın 2011’de çektiği videolarda “Ayaklan İstanbul” ibarelerinin bulunması gösterildi.

HÜKÜMETİ İŞLEVSİZ HALE GETİRMEK

Mahkemenin verdiği “tutuklamaya yönelik yakalama” kararında ise şu ifadeler yer aldı:

“Elde edilen bulgu ve tüm dosya Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen organizasyon neticesinde planlı ve sistemli olarak gerçekleştirildiği açıktır. Nihai amaç ülkedeki şiddet eylemlerini marjinal gruplara ve terör örgütlerine kanalize ederek ülke geneline yayıp kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek olduğu anlaşılmıştır...” 

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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