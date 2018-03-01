Alaaddin Keykubat kimdir? Sultan Alaaddin Keykubat ne zaman öldü?

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizinde yer verilmesi sonrası Sultan Alaaddin Keykubat'ın kim olduğu merak konusu oldu. Hakkında daha önce pek bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, Alaaddin Keykubat hakkında internette araştırma yapmaya başladı. İşte, Sultan Alaaddin Keykubat'ın ölümü ve hakkında merak edilen her şey...

ALAADDİN KEYKUBAT KİMDİR?

1190 yılında Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Alaaddin Keykubat, 1221 ile 1237 tarihleri arasında Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığını yapmıştır. Hükümdarlığı boyunca birçok önemli işe imza atan Alaaddin Keykubat, onlarca önemli eser inşaa ettirmiştir. Alaaddin Keykubat'ın özellikle Konya, Niğde, Antalya ve Beyşehir'de yaptırdığı eserler günümüze kadar gelmiştir.

Babası 1196’da tahtı kardeşi Rükneddin Süleyman’a bıraktığında Alaaddin Keykubat, ağabeyi I. İzzeddin Keykavus’la birlikte babasının yanında bulundu. Dördüncü Haçlı Seferi öncesine kadar (1200 - 1204 arası) İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'nda kaldı. Sultan II. Süleyman Şah'ın ölümü üzerine tekrar sultan olmak üzere Konya’ya doğru harekete geçen babası Gıyaseddin Keyhüsrev, geçişine izin vermesi için İznik Rum İmparatoru I. Teodor Laskaris ile anlaşma yaparak Ladik, Honas ve bazı kaleleri bırakmayı kabul ettiğinde kaleler teslim edilene kadar onu ağabeyi İzzeddin Keykâvus ile İznik'te rehin bıraktı. İki kardeş, bir süre İznik'te tutsak olarak kalsa da daha sonra Hacib Zekeriya'nın yardımı ile kaçarak Anadolu'ya geçtiler.

ALAADDİN KEYKUBAT'IN ÖLÜMÜ

Amid seferi için hazırlıklara devam ederek Hârzemli, Ermeni, Rum, Gürcü, Frank, Rus, Kıpçak ve Kürtlerden oluşan ordusuna Kayseri'nin Meşhed ovasında bir resmi geçit yaptırdı. Büyük oğlu Gıyâseddin Keyhusrev’i eskisi gibi Erzincan meliki olarak bıraktı; küçük oğlu İzzeddin Kılıç Arslan'ı veliaht ilan ederek ve bütün devlet ileri gelenlerine bu veliahtlığı kabul için yemin ettirdi. 31 Mayıs 1237 tarihinde yani Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü Kayseri’de huzurunda bulunan yabancı elçiler için büyük bir ziyafet verdi ve bu ziyafette yediği kuş etinden zehirlenerek o gece öldü. Oğlu Gıyâseddin Keyhusrev tarafından zehirlendiği iddia edilmektedir. Sultan Mesud tarafından Alâeddîn tepesinde yaptırılmış olan ve “Kümbed-hâne” adı ile anılan anıt mezarda defnedilmiştir.

ALAADDİN KEYKUBAT'IN YAPTIRDIĞI ESERLER

Saltanatı boyunca inşa ettirdiği ve çoğu günümüze kadar erişen eserler, idari ve askeri bakımdan hem şahsına hem de devletine kazandırdığı prestij nedeniyle en ünlü Selçuklu sultanı olarak biliniyor. Konya'daki Alâeddin Camii, Niğde'deki Niğde Kalesi, Antalya'daki Yivli Minare Camii ve Beyşehir Kubâd-Âbad Sarayları yaptırdığı en önemli eserlerdir.