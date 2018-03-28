Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korumasÄ± altÄ±nda bulunan Adana Akyatan Yaban HayatÄ± GeliÅŸtirme SahasÄ±'nda, ender rastlanan su kuÅŸu tÃ¼rlerinden albino sakarmekenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ kaydedildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, uluslararasÄ± Ã¶neme sahip TÃ¼rkiye'deki sulak alanlardan Akyatan GÃ¶lÃ¼'nde ilk kez, binlerce sakarmeke arasÄ±nda, kuÅŸun albino tÃ¼rlerinden biri kameralara takÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

Akyatan GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n, gÃ¶Ã§ yolu Ã¼zerinde bulunmasÄ±, yaÅŸam ortamlarÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitliliÄŸi ve uygun iklim koÅŸullarÄ±nÄ±n bulunmasÄ±, alanÄ±, kuÅŸ varlÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nden zengin ve Ã¶nemli kÄ±lÄ±yor. Bu sebeplerle alan, yÄ±l boyunca 250'ye yakÄ±n kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.Â Â Â Â Â

Her yÄ±l dÃ¼zenli olarak yapÄ±lan kÄ±ÅŸ ortasÄ± su kuÅŸu sayÄ±mlarÄ±nda, Akyatan GÃ¶lÃ¼'nde bu yÄ±l, 165 bin 638 kuÅŸ tespit edildi.Â Â Â Â Â

"KIÅžLAMA AÃ‡ISINDAN Ã–NEMLÄ° BÄ°R ALAN"Â Â Â Â Â

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Akyatan GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n kÄ±ÅŸlama alanÄ± olarak son derece Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "Ã–zellikle ÅŸiddetli soÄŸuklarÄ±n Anadolu'ya egemen olduÄŸu dÃ¶nemlerde ve Anadolu yaylasÄ±ndaki gÃ¶llerin donmasÄ±yla, alandaki kuÅŸ varlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k sayÄ±lara ulaÅŸtÄ±. KorumamÄ±z altÄ±ndaki bu alanda nesli tehlikede olan dikkuyruk Ã¶rdeÄŸin yanÄ± sÄ±ra, elmabaÅŸ patka, fiyu, suna ve flamingo, kalabalÄ±k gruplar oluÅŸturuyor. Albino sakarmekenin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi bu alanda, sakarmekeler de kÄ±ÅŸlayan Ã¶nemli tÃ¼rlerden biridir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



