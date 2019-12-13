AKUT'tan hayat kurtaran uygulama

Yazılımı geliştiren isimlerden biri olan 13 yıllık AKUT gönüllüsü ve bilgisayar mühendisi Köksal Akbaba (40) 'Güvendeyim' uygulamasını şöyle anlattı: "Güvendeyim uygulaması sevdiğiniz ya da size ulaşmasını sağlamak istediğiniz 5 kişinin telefonunu uygulamaya tanımlıyorsunuz. AKUT olarak biz herhangi bir veri saklamıyoruz Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında tanımladığınız 5 kişiye, olası bir afet durumunda kısa mesaj gönderiliyor çünkü bir afet durumunda baz istasyonları yoğunluktan dolayı, kapasitelerinin çok üstüne çıktığı için çalışamıyor. Kısa mesaj bu durumda daha hızlı gidiyor. Bu nedenle SMS üzerine yoğunlaştık. Tanımlanan 5 kişinin şehir dışında olmasını rica ediyoruz çünkü şehir dışındaki yakınlarınız ya da sevdikleriniz de sizi merak edebiliyor. Şehir dışındaki arkadaşlarınız diğer arkadaşlarınıza ulaşabilir ve sizin iyi olduğunuzu haber verebilir."



"YANGIN, DEPREM VE SEL GİBİ DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER VAR"



AKUT Derneği olarak teknolojinin kullanımına önem verdiklerini belirten Akbaba, tüm AKUT gönüllülerini uydudan takip edebildiklerini belirterek şunları söyledi: "Şu anda biz herhangi bir arama kurtarma operasyonunda ekiplerimizin anlık olarak nerede, ne zaman bulunduklarını sistem üzerinden görebiliyoruz. Avrupa'daki teknolojiyi en iyi kullanan dernek olarak AKUT'u sayabiliriz. Türkiye'de ilk defa yaptığımız 'Güvendeyim' uygulaması ile beraber sevdiğiniz 5 kişiye harita üzerinde konumunuzu SMS ile bildirebiliyorsunuz. Uygulamanın içerisinde deprem, yangın ve sel gibi afet öncesi ve sonrasında yapmanız gereken bilgiler de mevcut. Uygulamayı geliştirmeye devam ediyoruz. Andorid ve iOS yazılım sistemlerinde uygulamayı ücretsiz olarak bulmak mümkün ve internet olmayan ortamlarda da programımız çalışıyor."



Uygulamayı tamamen AKUT ve sponsor firmalar ile gerçekleştirdiklerini belirten Akbaba, gönüllülere de teşekkür ettiklerini ve uygulamanın zaman içerisinde daha da geliştirileceğini ifade etti.