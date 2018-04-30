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    AKUT ekipleri seferber olmuştu! Bulunamadı

    AA
    30.04.2018 - 14:55 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde bitkin halde görülen siyah kuğu, AKUT ekiplerine hareketli dakikalar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, denizde ve kıyıda yaklaşık iki saat arama yapmasına rağmen kuğuyu bulamadı. 

    Bitez Mahallesi'nde kıyıya yakın deniz yüzeyinde siyah renkli bir kuğu görenler cep telefonuyla görüntüsünü çekip, AKUT ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, denizde ve kıyıda yaklaşık iki saat arama yapmasına rağmen kuğuyu bulamadı. AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede siyah bir kuğunun görüldüğü ve bitkin olduğuyla ilgili bir ihbar aldıklarını ancak kuşa ulaşamadıklarını söyledi. Uslu, Doğal Hayatı Koruma Kurulu ile yaptıkları görüşmelerde, kuşun Yeni Zelanda'da görülen bir tür olduğuna dikkati çekti. Cep telefonu görüntülerinde ise vatandaşların bir süre kuşu izleyip yanlarına çağırmaları yer alıyor. 

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    Etiketler: siyah kuğu , gündem
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