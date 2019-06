Aksiyon ve eğlence Big Boyz Festival'de zirve yapacak

Türkiye’nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival, 15 – 16 Haziran tarihlerinde, İstanbul Kemer Country’de aksiyon ve eğlenceyi zirveye taşımaya hazırlanıyor. Heyecan dozunu bu yıl daha da artıracak olan Big Boyz Festival hobi meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları 15 bin metrekarelik alanda deneyimleme fırsatı sunacak. Eğlenceli konserlere ve gün boyu sürecek renkli, partilere ev sahipliği yapacak olan festivalde dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, rock müziğin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, Grup Dayımlar, DJ Levent Özbay ve Redbull DJ’leri performanslarıyla misafirleri coşturacak. Hobi severlere adrenalin ve aksiyonun sınırlarını zorlayan dopdolu 2 gün yaşatacak olan Big Boyz Festival’le yer yerinden oynayacak. Big Boyz Festival, 2. gününe denk gelen Babalar Günü’nde de, hayatımızın süper kahramanları babalarımıza hobi ve aktivitelerle dolu dolu geçirecekleri unutulmaz anlar hediye etmeniz için de en keyifli hediye olacak. Festivalin biletleri biletix’te 70 TL’den satışa sunuluyor.

Efsane Unimog şehre iniyor



Yaklaşık 70 yıldır dünyanın en iyi arazi araçlarından bir olarak kabul edilen Mercedes-Benz Unimog, Big Boyz Festival ile şehre inecek. Festival kapsamında ziyaretçiler, bu efsane aracı deneyimleme fırsatı yakalarken, festival alanında sergilenecek olan ve İngiliz zanaatkarlığını tüm detaylarıyla gözler önüne seren Lotus Car’ı da kullanmanın keyfine varacaklar. Dünyanın en çok saygı duyulan ve en yüksek performansa sahip spor otomobillerinden biri olan, 3.6 saniyede 100 km hıza ulaşabilen Lotus, festival ziyaretçilerinin heyecanına heyecan katacak.



Hurricane 360 VR ile adrenalin sınırlarını zorlayın!



Son dönemde büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve eğlence sektörüne yepyeni bir soluk getiren Hurricane 360 VR da bu yıl Big Boyz Festival’de. 7 eksenli ve 360 derece dönebilen Hurricane 360 VR, kuşkusuz Big Boyz Festival’in en ilgi çekici eğlence ünitelerinden biri olacak. Hurricane 360 VR, artırılmış sanal gerçeklik teknolojisini bir adım daha ileri taşıyor. Helikopterden ya da şelaleden atlamanın hissini yaşatmaktan tutun da bir yanı uçurum olan daracık yolda son sürat gitmenin heyecanını da birebir yaşamanızı sağlayacak olan Hurricane 360 VR ile aksiyona doyacaksınız.







Sınırlarını test et, kendini yeniden keşfet!



Motorsiklet tutkunlarını büyüleyen stuntrider şovuyla Birkan Polat nabızları yükseltirken, kendi sınırlarını test etmek isteyenler ise özel olarak hazırlanacak X-Trial parkurundan ayrılmak istemeyecekler. Mercedes-Benz X-Class V6 ile doğanın içinde yapılacak heyecan dolu test sürüşleri de kendinizi yeniden keşfetmenizi sağlayacak. Festival kapsamında, kompakt sınıftaki ilk 4 kapılı coupé olan Mercedes-Benz CLA da ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.



Motosiklet ve V8 araç tutkunları için festival bu kortejle başlıyor!



Her tarzdaki sürücünün özgürlüğünü ve bireyselliğini asfalt üzerinde istediği gibi ifade etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış Harley Davidson motorsikletleri de festivalde gerçekleştireceği sürüş etkinliği ile sınırlarınızı test etmenizi sağlayacak.



Motosiklet ve V8 araç tutkunları için bu yıl Big Boyz Festival çok daha büyüleyici olacak. Eşsiz güzellikteki motosikletlerin oluşturduğu ve görenlerin hayranlıkla izlediği korteje bu yıl V8 araçları da katılıyor. Festival’in ilk günü alana giriş yapacak olan, yüzlerce motosiklet ve V8 araçlarının oluşturacağı kortej, tüm misafirlerin ilgi odağı olacak.



Sosyal Sorumluluk çalışmalarına destek veren festival



Sektörün önde gelen markalarını ve hobi severleri tek çatı altında toplayan Big Boyz Festival, sosyal sorumluluk çalışmalarına destek vermek amacıyla da ÇABA Derneği’ne bilet bağışında bulundu. Derneğin çalışmalarına katkıda bulunmak isteyenler festival biletlerini ÇABA’dan da alabilecekler.



Unutulmayacak 2 gün



Big Boyz Festival en keyifli ve heyecanlı macera – aksiyon oyunları ile katılımcıların, adrenalini zirvede hissetmelerini sağlayacak. Gillette alanında katılımcılar “Orta-kafa-gol” VR oyunu ile olağanüstü eğlenceli bir futbol keyfi yaşarken, Canon da Zoom Lens ile katılımcılara fotoğrafçılığın püf noktalarını aktaracak. Vestel ise festival alanında Vestel Tv ve Xbox ile misafirlere oyun deneyimi yaşatırken Venus Z30, Desibel K550 kulaklık, Icaros Uçuş simülatörünü teset etmelerini sağlayacak. Ayrıca Mix & Go ile hazırlanan sağlıklı karışımlar ikram ederek festival severleri lezzetli bir yolculuğa çıkaracak. Canik Academy tarafından kurulacak olan poligondaki atış eğitiminden Metal Hobi ile iş makinaları deneyimlemeye, Pitbike yarışlarından DJI Drone kullanımına, özel hazırlanacak parkurda ATV kullanmaktan DTV test sürüşlerine, Pony ile binicilik eğitimi, balta atma yarışması, golf, kaykay, paten ve BMX gösterilerine kadar hobi tutkunları aradıkları her şeyi bu yıl da Big Boyz Festival’de bulacak. Pioneer DJ & SDJ Music Academy’nin DJ performansları eşliğinde gün boyu sürecek renkli partiler de eğlenceli anlara sahne olacak.



Müzikleri gün boyunca Türkiye’nin en seçkin radyoları tarafından çalınacak olan Big Boyz Festival’e gelenler; bir yandan hayallerindeki aracı, tekneyi ya da motosikleti inceleyip, drone, maket uçak gibi oyuncakları test ederken, diğer yandan festival bünyesinde bulunan markalardan alışveriş yapabilecek. İstanbul’un en büyük deneyim alanına sahip etkinliği olan Big Boyz Festival nefes kesen macera dolu aktiviteler, hobiler, alana özel dizayn edilen keyifli alışveriş noktaları, çılgın partileriyle aksiyon ve macera tutkunlarına unutamayacakları 2 gün yaşatacak.