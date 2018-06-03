Akşener’in avantajı kadınlar

Kadınlarla kurduğu ‘tülbent ve kına kardeşliği’ yedi aylık bir parti olmasının ve olanaksızlıkların yarattığı olumsuzlukların ilacı olmuş. Hafta sonu Akşener’in Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye programını takip etme şansı buldum. En çok Hatay’ın Samandağ ilçesinden etkilenmişti. Şöyle aktardı izlenimini: “Kadınlar beni çok şaşırttı. Alevisi, Sünnisi, Süryanisi kendi yöntemiyle belli etti sevgisini. Kimi otobüse pirinç attı, kimi bir şişe kolonyayı ön cama boca etti. Sadece bir genç kadın zafer işareti yaparak solcu olduğunu ima etti. Onu da selamladım ve gülümsedi.” Hatay meydanı Akşener’i biraz hayal kırıklığına uğratmış, Adana ve Gaziantep moralini düzeltmişti. Akşener, Gaziantep’te kadınların çoğunlukta olduğu bir kalabalık tarafından karşılandı. Konuşmasına başlamadan önce kadınların uzattığı tülbentleri topladı. Birçok kadın avuç içindeki kına ile yapılmış ay yıldızı gösteriyordu. Meydandaki profile bakıp “Daha çok CHP’den oy alıyorsunuz” dediğimde şöyle konuştu: “Hayır, Trakya’da, Ege’de bir süredir zorunluluktan CHP’ye giden merkez sağ kökenliler geliyor olabilir ama biz asıl İç Anadolu’da, Karadeniz’de MHP’den ve AK Parti’den oy alıyoruz. O nedenle Tayyip Bey ikinci tura benim çıkmamı istemiyor. Muhalefet kanadındaki yüzde 49 ikinci turda bir yere gitmez ama üstünü ben tamamlayıp geçebilirim.” Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisiyle polemiğe girmediğine dikkat çekerken bunun gerekçesini de “Tayyip Bey herkese olan borcunu ödedi ama bana olan borcu daha duruyor. Manevi borçtan söz ediyorum. O nedenle uzak duruyor. Yoksa en çok istediği şey polemik. Maalesef Muharrem Bey de o tuzağa düşüyor” sözleriyle açıkladı.

Bu arada Adana’daki molada CNN International’ın Ortadoğu muhabiri Jomana W. Karadsheh’i gördüm. Artık İstanbul muhabiri olduğunu ve Adana’ya Akşener ile röportaj için geldiğini öğrendim.