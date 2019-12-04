Akşener’e yanıt: Cibuti’ye cami açmaya değil konferansa gittim
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in, “Özel uçak kiralayıp cami açmak için Cibuti’ye gitti” iddiasına yanıt verdi.
Cibuti’ye cami açmak için değil, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı nedeniyle gittiğini, kiralık uçak iddiasının da doğru olmadığını belirten Şentop, şunları söyledi:
“Türkiye’nin buna ihtiyacı yok. Bu iftira haber, yalan haberin yapılması sebebi de Cibuti’deki yaptığımız temaslar, Afrika bağlamında FETÖ ile mücadele kapsamındaki temaslardır.”
BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUM
“Mesele hukuki boyuta intikal etmişken, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, bütün bu olup bitenler, tekzipler, tavzihler hiç olmamış gibi haberi çarpıtılmış ilk haliyle grup toplantısında tekrar etmesinden büyük üzüntü duydum. Burada iki ihtimal akla gelebilir, ya bu detaylardan bilgisi yoktur genel başkanın, o zaman Meclis Başkanlığımızın bir özür beklentisi olur. Çünkü bir yalanı ve iftirayı bilmeden de olsa tekrarlamak, yalan ve iftirayı çoğaltmaktır. Bilerek olduysa kasten bir yalana ve iftiraya ortak olunduğunu söyleyeceğim. Büyük üzüntü duydum.”
AÇIKLAMA BEKLİYORUM
“Türkiye’nin siyasette yalanı ve iftirayı meşru, mübah addeden eleştiri yaklaşımlarını terk ettiği kanaatindeyim. Eleştiriye herkes sonuna kadar açık olmalıdır. Farklı fikir, görüş olabilir. Niye yapılıyor bu seyahatler denilebilir, niye Cibuti, gidilmemesi gerekir denebilir. Bunlar birer yorumdur, siyasi tercihtir. Ama uçak kiralanmadığı halde kiralanmış uçakla lüks bir seyahat gibi yalan ifadenin bir siyasi parti genel başkanı tarafından aslı, doğrusu araştırılmadan, soruşturulmadan sonraki gelişmeler, tekzipler takip edilmeden tekrarlanmasından büyük üzüntü duydum, bu konuda bir açıklama beklediğimi de ifade etmek isterim.
Şentop, termik santrallara filtre takılmasını erteleyen yasayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın veto etmesine ilişkin de, “Parlamenter sistemde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de cumhurbaşkanının kanunları veto etme yetkisi var. Onaylar, uygun bulmadığı zaman veto edebilir” dedi.
Akşener, Şentop’un Cibuti ziyaretini “Devlet işidir, gidecekler tabii. Ama nasıl gidiyorlar biliyor musunuz? Özel bir uçak kiralıyorlar. 22 bin dolar yakıt masrafı, 108 bin dolar da kiralama ücreti var, toplamda 744 bin liralık bir seyahat” diye eleştirmişti.
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