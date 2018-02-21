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    Akşener'e sürpriz danışman

    DHA
    21.02.2018 - 18:00 | Son Güncelleme:

    Eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın yeğeni Sabri Erbakan,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanı olarak atandı..

    Necmettin Erbakan’ın, Ege Üniversitesi Göz Polikliniği’nin kurucusu olan ağabeyi merhum Prof. Dr. Selahattin Erbakan’ın oğlu olan Sabri Erbakan, Refahyol hükümeti döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

    Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde de bulunan Sabri Erbakan İYİ Parti’de Hazine, Dış Ticaret ve Bayındırlık konularında Akşener’in Danışmanı olarak görev yapacak..

    Sabri Erbakan, 2007'de AK Parti İzmir Milletvekili Aday Adayı olmuş daha sonra 2010'da Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Hareketine katılmıştı.

    CHP'DEN ADAY OLMUŞTU

    Sabri Erbakan Kasım 2013’te CHP ’den Fatih Belediye başkanlığı adayı olmuştu.

    Akşenere sürpriz danışman

     

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    Etiketler: Sabri Erbakan , Meral Akşener , danışman , son dakika
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