Akşener’e : Bizim de kararımız kesin
İYİ Parti’de olağanüstü kurultayda Meral Akşener’in adaylığı için ikna süreci devam ederken dün Başkanlık Divanı ve milletvekilleri bir araya geldi.
Toplantıda, Genel Başkan Meral Akşener’in önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamalar değerlendirilirken, İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis grubu, Akşener’e kendi sözleriyle çağrı yaptı. Akşener’in “Aday olmama konusundaki kararım kesindir” sözlerine “Bizim de tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir” ifadeleriyle yanıt verilen Başkanlık Divanı ve Meclis grubu üyelerinin ortak imzalarını taşıyan çağrı metni özetle şöyle: “Partimizin yoluna sizin genel başkanlığınızda devam etmesinin hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellere rağmen partimiz Türk siyasetinde çok önemli bir yer edindi. Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır. Genel başkanımızın partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz.”
B VE C PLANI YOK
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise gazetecilerin soruları üzerine “Sayın Genel Başkan’ın olağanüstü kurultay kararından itibaren şu ana adar gerek parti grubumuzun gerek genel merkez yöneticilerimizin hiçbirinin B ve C planı olmadı. Bundan sonra da olmayacak. A planımız ile ilgili yol almaya devam ediyoruz. Genel başkanın aday olmama iradesine karşılık partinin gerçek sahipleri delegelerinin de aday gösterme iradesi vardır. Delegelerin iradesine karşılık genel başkanımızın duramayacağını düşünüyorum” dedi.
Genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ’ın, Akşener’in aday olmaması halinde aday olabilecekleri iddiaları ile ilgili soruya ise Aydın yanıt verdi ve “Bu sorular hükümsüzdür” diye konuştu.
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