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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
07.12.2018 - 18:41, Son Güncelleme:

Akşener'den yerel seçim sözleri

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Akşener'den yerel seçim sözleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin, güç birliği görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde düzenlenen "Eril Siyasette Kadın Siyasetçi Olmak" konulu panelde konuşan Akşener, siyasete nasıl atıldığını anlattı. Siyasi hayatıyla ilgili bilgiler veren Akşener, Türk kadınının siyasetteki yerine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Akşener, genel seçimlerde istedikleri kadın milletvekili sayısına ulaşamadıklarını vurgulayarak, bunun nedenlerine değindi.

Yerel seçimlerde kadın adayların daha fazla olmasına ve belediye başkanı seçilmesine dikkat edeceklerini belirten Akşener, "Ama henüz herhangi bir adı sizlerle paylaşma imkanım yok. Çünkü bir taraftan da malum güç birliği görüşmelerimiz devam ediyor. O görüşmelerle ilgili henüz somutlaşmış bir bilgim olmadığı için sizinle paylaşamıyorum. Dolayısıyla orada da genel seçimlerde aldığımız dersten çıkardığımız sonucu, inşallah daha olumlu bir şekilde uygulamaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir düğün salonunda partililerle buluşan Akşener, genel seçimlerde çıkardıkları milletvekili sayısının büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Kentleri yönetecek başkanların seçileceğini belirten Akşener, yerel seçimlerde kullanacakları dile dikkat edeceklerini söyledi. Yerel seçimlerde, adayların projeleri ve hizmet etme vaadiyle rekabet etmesi gerektiğini vurgulayan Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti'nin adayları kendi işine bakacaklar, İYİ Parti'nin adayları yapacakları işleri anlatacaklar. Bulundukları ilçenin, büyükşehirin, o şehrin sorunlarını tespit edip, nasıl çözüm üreteceklerini anlatacaklar, dedikodu etmeyecekler, iftira atmayacaklar, kimsenin onuruna, gururuna dokunacak tek söz söylemeyecekler ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu yarılmayı derinleştirecek bir tutumun tarafı olmayacaklar."

Partiye katılanlara rozet takan Akşener, Kocaeli'de partilerinin Kandıra Belediye Başkan Adayının Ercüment Şahin, Gebze Belediye Başkanı Adayının Burcu Çetinkaya, Körfez Belediye Başkanı Adayının Salih Şirin, Derince Belediye Başkan Adayının Nurcan Acaroğlu Göktaş olduğunu açıkladı.

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