Akşener'den vatandaşlık maaşı vaadi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitingde partililere seslendi. Kalabalıktan kendisine verilen tülbentleri alan ve tülbent devrimi başlattıklarını söyleyen Akşener, "Allah razı olsun hanımefendilerden. Sandıklardan tülbentler, yemeniler, çarlar çıktı ve kadınlar bir tavır koydu. Türkiye'de tülbent, yemeni devrimi oluyor. Öyle bir vebal ki, Cenabı Hak bizleri size karşı mahcup etmesin inşallah" dedi.

'İNSANA DOKUNAN PROJELER YAPMANIZ LAZIM'

Kalabalıktan seslendiği ve çantasında kaç lira olduğunu sorduğu kadından, parasının olmadığını yanıtını alan Akşener, bu soruyu vatandaşa sormasının bazılarını çok kızdırdığını söyledi.

Emeklilerden muayene ve ilaç katkı payını kaldıracağını açıklayan Meral Akşener, şunları söyledi: "Biner lira para yatırdılar, onu da becerememişler. Bazılarına 500, bazılarına 750, bazılarına 1000 gitmiş. Biz ise her bayram 1500 lira emeklilerimize 'iyi bayramlar' ikramiyesi vereceğiz. Meşhur kredi kartları borçlarının Türkiye'de takibe uğrayanlarının sayısı 4.5 milyon. 'Bu insanların borçlarının önemli kısmını, yani öğrencinin, işsizin, emeklinin, şehit ve gazi ailelerinin bu borçlarını sileceğiz, ödeyebilir konumda olanların yüzde 80'ini sileceğiz ve yeniden yapılandıracağız.

'ÇİFTÇİNİN HALİ PERİŞAN'

Çiftçinin halinin perişan olduğunu belirten Meral Akşener şunları söyledi: "Fındığın devletin ilan etmesi gereken fiyatı 15 liradır. Hadi bakalım Sayın Erdoğan, ilan et fındığın taban fiyatını, devletsin. Biz 15 lira olarak 24'ünden sonra ilan edeceğiz. Seni de görelim. Çiftçinin tarlasıyla barışması lazım. Türkiye 5 yıl içinde ithalatı bırakıp kendi kendine yeten bir ülke olacak. Buğday ambarı Konya, buğday ithal ediyor. Bu başlı başına ayıptır. Çiftçiden, tarımdan ne istiyorsun ? Geleceğin iki büyük savaşı var. Biri gıda, diğeri sudur. Bu ülke ikisi bakımından da zengin bir ülke. Tarımın içine tükürdün. Çay, fındık, buğday, pancar bunlar bizim stratejik ürünlerimiz. Yatçıya 1.6'dan, çiftçiye 6 liradan mazot veriyorsun. Bütün bunları yeniden tanzim edeceğiz."