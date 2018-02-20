Akşener'den siyasetçilerle 'istişare' yemeği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğindeki ’İstişare Yemeği’ Ankara Çukurambar’da bir otelde gerçekleşti. Programa İYİ Parti Milletvekillerinin yanı sıra, geçmiş dönemlerde ANAP, DSP, MHP, DYP ve AK Parti’de siyaset yapmış, aralarında bürokrat, milletvekili ve bakanlarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı. Katılanlar arasında eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, eski Devlet Bakanı Reşat Doğru da yer aldı. Akşener salona girişte katılımcılar ile tek tek tokalaşarak "Hoş geldiniz" dedi.
KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ
Daha sonra kürsüye gelen Akşener, programa katılan katılımcılara teşekkür etti. Bu toplantıya ihtiyaçlarının bulunduğunu söyleyen Akşener, "Sizler büyük bir çoğunluğunuzla birlikte mecliste görev yaptık. Beraber görev yapmadığımız büyüklerimizi de öteden tanıyorum. Bugün bu davetin sebebi, sizleri dinlemek, bir genç bir siyasi partiyiz, yol yürümeye başladık, bu yolda karşılaşabileceklerimizi, öngörülerinizi, tavsiyelerinizi ve eleştirilerinizi dinlemek üzere bir araya geldik" diye konuştu.Türkiye’nin konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Akşener,şunları söyledi:
’TECRÜBELERİNİZE, ELEŞTİRİLERİNİZE İHTİYAÇLARIMIZ VAR’
"Eğer konuşabilseydik, Suriye’yi konuşabilseydik, Ortadoğu’yu konuşabilseydik, Irak’ı konuşabilseydik bugün Afrin’i konuşuyor olurmuyduk. Dolayısıyla konuşmayan Türkiye’nin konuşması için, birbirine küsen Türkiye’nin barışması için, geriye itilmiş Türkiye’nin 25 milyon genç öğrencisi olan 40 yaş altında 50 milyon nüfusu olan eğitimli, enerjik ama umutsuzlaşmış Türkiye’nin yeniden umudu elde edip koşması için bir iddia ile yola çıktık, sizlerin tecrübelerinize, eleştirilerinize ihtiyaçlarımız var. O nedenle toplandık.
"NAZİK, ZARİF, İFTİRA ATMAYAN..."
Bu toplantı İYİ Parti’ye ya da benim şahsımda arkadaşlarıma destek vermek için sizleri zorlayacak bir veya bu manada bir toplantı değil. Tekrar söylüyorum. Türkiye için yaptıklarınızdan, bu ülkeye katkılarınızdan biz haberdarız ve sizlerden sonra bugüne gelindiğinde nezaketi kaybedilmiş siyaseti, mizah duygusunu kaybetmiş siyasetin belki bundan sonra buradan ortaya çıkacak görüşler çerçevesi içerisinde tekrar eski nazik, zarif, iftira atmayan o eski dönemi, zarifliğini belki yeniden yakalama imkanımız olur."
Toplantı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.
DAVETLİ LİSTESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yemeğine yaklaşık 300 kişi davet edildi. Davetlilerden bazılarının yemeğe katılmadığı öğrenildi.
Akşener tarafından şu isimlere davet gönderildi:
|ABDUL AHAT ANDİCAN
|Agah Oktay Güner
|Balıkesir E. M.V.
|Beyhan Aslan
|BURHAN KARA
|ANAP
|Fahrettin Kurt
|İLHAN AKÜZÜM??
|KORAY AYDIN
|NEJAT ARSEVEN
|ANAP
|SADİ SOMUNCUOĞLU
|Saffet Sert
|Durmuş Yılmaz
|Uşak M.V.
|KAZIM ATAOĞLU
|Abdülbaki Ataç
|Balıkesir E. M.V.
|Ali Naili Erdem
|İzmir E. M.V.
|AYTUN ÇIRAY
|Baki Tuğ
|Ankara
|BEKİR SAMİ DAÇE
|Hasan Ekinci
|Artvin E. M.V.
|Mehmet Dönen
|Hatay E. M.V.
|NAMIK KEMAL ZEYBEK
|Nevzat Ercan
|Sakarya E. M.V.
|Rıfat serdaroğlu
|İzmir E. M.V.
|Abdulkadir Akcan
|Afyonkarahisar
|FEVZİ AYTEKİN
|Mustafa Enöz
|Mustafa Erdem
|Ankara M.V.
|Ramazan Mirzaoğlu
|Reşat Doğru
|Tokat M.V.
|SAFFET ARIKAN BEDÜK
|ŞEVKET BÜLENT YAHNİCİ
|Şuayip Üşenmez
|Yozgat M.V.
|Turhan Güven
|İçel E. M.V.
|AHMET ERSAGUN YÜCEL
|Ali UZUNIRMAK
|Aydın M.V.
|Bedri Yaşar
|Gümüşhane M.V.
|Burhan Orhan
|Bursa M.V.
|Metin Ergün
|Muğla M.V.
|Salih Çelen
|Antalya E. M.V.
|Vedat Çınaroğlu
|YENER YILDIRIM
|Ordu M.V.
|ERSİN BEYAZ
|Ahmet Uyanık
|Çankırı E. M.V.
|Alaattin Fırat
|ANAP
|ERTEKİN DURUTÜRK
|Hasan Belhan
|CHP ELAZIĞ
|İrfan Köksalan
|Ankara E. M.V.
|İSMAİL OK
|Muhammet Sadık Avundukluoğlu
|Kırıkkale E. M.V.
|Nezir Nasıroğlu
|AKP
|SÜLEYMAN HATİNOĞLU
|Yusuf Bacanlı
|Yozgat E. M.V.
|ADNAN KESKİN
|Denizli M.V.
|ERSÖNMEZ YARBAY
|Ertuğrul Kumcuoğlu
|Aydın M.V.
|M. Cihan Paçacı
|Ankara M.V.
|M. Salim Ensarioğlu
|MUKADDER BAŞEĞMEZ
|ÜMİT ÖZDAĞ
|Yaşar Dedelek
|Yıldırım Ulupınar
|İzmir E. M.V.
|YUSUF HALAÇOĞLU
|Zeki Ertugay
|A. Hamdi Üçpınarlar
|Çanakkale E. M.V.
|ABDULHALUK ÇAY
|ESKİ DEVLET BAKANI
|Ali Naci Tuncer
|DYP
|ENİS ÖKSÜZ
|Esat Kıratlıoğlu
|Nevşehir E. M.V.
|Mehmet Dülger
|MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
|Necmi Hoşver
|Bolu E. M.V.
|VELİ ANDAÇ DURAK
|HÜSEYİN YAĞCIOĞLU
|ALİ GÜNAY
|DSP
|Ali Ilıksoy
|DSP
|AYDIN TÜMEN
|Ayfer Yılmaz
|İçel E. M.V.
|Burhan İsen
|Batman E. M.V.
|Ercan Cengiz
|Hakan Tartan
|DSP İZMİR
|MAHMUT BOZKURT
|NURİ OKUTAN
|Sevgi Esen
|Cezmi Polat
|Erzurum M.V.
|ERDAL SİPAHİ
|H. Hüseyin Türkoğlu
|Osmaniye M.V.
|HAYRETTİN NUHOĞLU
|Kemallettin YILMAZ
|Afyonkarahisar M.V.
|Mehmet Telek
|Recep ÇETİN
|Balıkesir M.V.
|Recep Taner
|Aydın M.V.
|Şaban Kardeş
|Bayburt M.V.
|Şenol Bal
|İzmir M.V.
|MESUT ÖZARSLAN
|ANKARA İL BAŞK
|ABDULKADİR BAŞ
|NEVŞEHİR
|Biltekin Özdemir
|Samsun E. M.V.
|fuat geçen
|HATAY
|HAYATİ KORKMAZ
|İlyas Yılmaz Yıldız
|DYP
|MAHMUT ÖZTÜRK
|Miraç Akdoğan
|ŞULE DOĞAN
|Yahya Çevik
|DYP
|Yılmaz Karakoyunlu
|İstanbul
|A. Duran Bulut
|Balıkesir M.V.
|Abdurrahman Ünlü
|Kırıkkale E. M.V.
|Ali Günaydın
|DYP
|İRFAN GÜRPINAR
|KIRKLARELİ
|İSMAİL ARSLAN
|MUŞ
|LÜTFÜ TÜRKKAN
|Mehmet Kocabaş
|Mustafa Gül
|Elazığ M.V.
|Muzaffer Çakmaklı
|Şanlıurfa M.V.
|VEDAT TAYLAN YILDIZ
|Adnan Türkoğlu
|Çorum E. M.V.
|Ali Haydar Şahin
|Arif Sezer
|DSP
|CELAL TOPKAN
|Adıyaman M.V.
|FARUK AKDEMİR
|Gani Aşık
|CHP KAYSERİ
|Halil Çalık
|DSP
|Mustafa Canlı
|NAİL ÇELEBİ
|AYHAN ÇEVİK
|Abbas İnceaya
|ANAP
|Adil Aşırım
|Hasan Hüseyin Balak
|Tokat M.V.
|Hasan Kaya
|Konya M.V.
|Hasari Güler
|Adıyaman M.V.
|HÜSEYİN ARABACI
|MHP(BİLECİK)
|NEJAT RESULOĞLU
|Nevfel Şahin
|Çanakkale E. M.V.
|SAMET TURGUT
|ÜMİT CANUYAR
|Dr. Şerif Bedirhanoğlu
|İZMİR
|DURMUŞ ALİ TORLAK
|FADLI AĞAOĞLU
|DSP
|Hadi Dilekçi
|DSP
|İ. Halil Oral
|Bitlis M.V.
|İBRAHİM YILMAZ
|ANAP
|İLHAMİ YILMAZ
|FARUK KÖYLÜOĞLU
|SÜLEYMAN SARIBAŞ
|Yavuz Köymen
|Birol Büyüköztürk
|Osmaniye M.V.
|M. Metanet Çulhaoğlu
|Adana M.V.
|Ekrem Saatçi
|Gümüşhane E. M.V.
|EMRE KOCAOĞLU??
|İSTANBUL
|Esat Bütün
|MEHMET ÇAKAR
|Samsun E. M.V.
|Nihat Gökbulut
|SEFER EKŞİ
|ANAP
|SEFER KOÇAK
|ANAP
|Celal Dağgez
|Sivas M.V.
|Ali Kemal Başaran
|TRABZON
|Gürbüz Yılmaz
|Ordu M.V.
|MEHMET PÜRDELOĞLU
|ANAP
|MEHMET YENİŞEHİRLİOĞLU
|MURAT BATUR
|ANAP
|Necati Güllülü
|Özcan Yeniçeri
|ÖMER LÜTFÜ COŞKUN
|MUSTAFA EŞREFOĞLU
|Behiç Çelik
|Mersin M.V.
|FARUK DİRİK
|NEVŞEHİR
|GIYASETTİN KARACA
|Erzurum M.V.
|Mehmet Akarca
|Mehmet Arslan
|Ankara M.V.
|Mehmet Ay
|Gaziantep M.V
|Mehmet Ceylan
|Sivas M.V.
|MEHMET ERDEMİR
|YOZGAT
|Mehmet Karaman
|Mustafa Uğur Ener
|Vedat Bayram
|Niğde M.V
|Yusuf Kırkpınar
|GÜLTEKİN ÖZDEMİR
|HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ
|Hamdi Baktır
|Kayseri M.V.
|HAMDİ ERİŞ
|Ankara
|HASAN AKYOL
|BARTIN
|Mahmut Erdir
|DSP
|MELEK DENLİ KARACA
|MUSTAFA BALCILAR
|ESKİŞEHİR
|NEVŞAT ÖZER
|MUĞLA
|Uğur Aksöz
|ANAP+ CHP
|Orhan Ocak
|DSP
|Osman Doğan
|URFA
|RAMAZAN GÜL
|Isparta M.V.
|Rıdvan Yalçın
|Ordu M.V.
|S. Nevzat Korkmaz
|Isparta M.V.
|SUAT ÇAĞLAYAN
|SÜHAN ÖZKAN??
|ŞADAN ŞİMŞEK
|EDİRNE DSP
|Tarık Cengiz
|DSP
|Tuğran Yaldır
|Aksaray M.V.
|ALİ ESER
|Hasan Akgün
|DSP
|Kadir Demir
|Kazım Özev
|CHP
|Kemalettin Nalcı
|Tekirdağ M.V.
|LEVENT MISTIKOĞLU
|MAHMUT KARABULUT
|Sivas M.V.
|MEHMET ALİ BİLİCİ
|Yavuz Temizer
|Elazığ M.V.
|NUMAN GÜLTEKİN
|Tahsin Boray Baycık
|DSP
|Edip Özbaş
|Kahramanmaraş
|Cemal Alişan
|Samsun E. M.V.
|Erkan Kemaloğlu
|DYP
|Ferit Bora
|RP DİYARBAKIR
|Hasan Macit
|DSP
|İhsan Çabuk
|DSP
|M. Kemal Tuğmaner
|MARDİN DSP
|M.TURHAN İMAMOĞLU
|Kocaeli M.V.
|Mustafa Dağcı
|Cumali Durmuş
|Kocaeli M.V.
|Cemalettin Şimsek
|MHP
|CENGİZ ATAK
|ANKARA
|CENK EMRE ÖZDEMİR
|Mehmet Kaya
|MEHMET NURİ TARHAN???
|Mehmet Serdaroğlu
|Kastamonu M.V.
|MEHMET UMUR AKARCA
|ECE SADIKLAR
|YEŞİM GÜLSADIKLAR
|A. Kadri Karaoğlu
|Bayburt M.V.
|Hanefi Çelik
|Tokat M.V.
|Musa Konyar
|DYP
|MUSTAFA NAZİKOĞLU
|RİZE
|Mustafa Zorlu
|Isparta M.V.
|Müjdat Kayayerli
|Afyonkarahisar M.V.
|Ökkeş Şendiller
|ZEKİ KARABAYIR
|AKP KARS
|ALİ KARATAŞ
|Antalya E. M.V.
|Alparslan Dursun
|Burdur M.V.
|Armağan Yılmaz
|Mümin İnan
|Niğde M.V
|Necati Özensoy
|Bursa M.V
|Orhan Erzurum
|Giresun M.V.
|Orhan Şen
|ÖMER BİLGİN
|Isparta M.V.
|ÖZER GÜRBÜZ
|SİNOP
|ARSLAN AYDAR
|BEKİR GÜNDOĞAN
|TUNCELİ
|MUSTAFA EREN
|DYP
|YALÇIN GÜRTAN
|DSP
|SAMET İSTANBUL İL BAŞKAN YARD.
|İBRAHİM BEYAZ
|MUSTAFA GAZALCI
|Denizli M.V.
|Mustafa Haykır
|Kırşehir M.V.
|MUZAFFER İLHAN
|MUĞLA
|Salih Erbeyin
|Denizli M.V.
|Işılay Saygın
|İzmir E. M.V.
|SAFFET KAYA
|SİNAN AYGÜN
|UFUK SÖYLEMEZ