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    Akşener'den siyasetçilerle 'istişare' yemeği

    Aysel ALP/ANKARA- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)
    20.02.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ANAP, DSP, MHP, DYP ve AK Parti’de siyaset yapmış, aralarında bürokrat, milletvekili ve bakanlarında bulunduğu isimlerle ’istişare yemeği’nde bir araya geldi. Akşener'in yemeğine yaklaşık 300 kişi davet edildi. Davetlilerden bazılarının yemeğe katılmadığı öğrenildi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğindeki ’İstişare Yemeği’ Ankara Çukurambar’da bir otelde gerçekleşti. Programa İYİ Parti Milletvekillerinin yanı sıra, geçmiş dönemlerde ANAP, DSP, MHP, DYP ve AK Parti’de siyaset yapmış, aralarında bürokrat, milletvekili ve bakanlarında bulunduğu yaklaşık 300 kişi katıldı. Katılanlar arasında eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, eski Devlet Bakanı Reşat Doğru da yer aldı. Akşener salona girişte katılımcılar ile tek tek tokalaşarak "Hoş geldiniz" dedi.

    KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

    Daha sonra kürsüye gelen Akşener, programa katılan katılımcılara teşekkür etti. Bu toplantıya ihtiyaçlarının bulunduğunu söyleyen Akşener, "Sizler büyük bir çoğunluğunuzla birlikte mecliste görev yaptık. Beraber görev yapmadığımız büyüklerimizi de öteden tanıyorum. Bugün bu davetin sebebi, sizleri dinlemek, bir genç bir siyasi partiyiz, yol yürümeye başladık, bu yolda karşılaşabileceklerimizi, öngörülerinizi, tavsiyelerinizi ve eleştirilerinizi dinlemek üzere bir araya geldik" diye konuştu.Türkiye’nin konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Akşener,şunları söyledi:

    ’TECRÜBELERİNİZE, ELEŞTİRİLERİNİZE İHTİYAÇLARIMIZ VAR’

    "Eğer konuşabilseydik, Suriye’yi konuşabilseydik, Ortadoğu’yu konuşabilseydik, Irak’ı konuşabilseydik bugün Afrin’i konuşuyor olurmuyduk. Dolayısıyla konuşmayan Türkiye’nin konuşması için, birbirine küsen Türkiye’nin barışması için, geriye itilmiş Türkiye’nin 25 milyon genç öğrencisi olan 40 yaş altında 50 milyon nüfusu olan eğitimli, enerjik ama umutsuzlaşmış Türkiye’nin yeniden umudu elde edip koşması için bir iddia ile yola çıktık, sizlerin tecrübelerinize, eleştirilerinize ihtiyaçlarımız var. O nedenle toplandık.

    "NAZİK, ZARİF, İFTİRA ATMAYAN..."

    Bu toplantı İYİ Parti’ye ya da benim şahsımda arkadaşlarıma destek vermek için sizleri zorlayacak bir veya bu manada bir toplantı değil. Tekrar söylüyorum. Türkiye için yaptıklarınızdan, bu ülkeye katkılarınızdan biz haberdarız ve sizlerden sonra bugüne gelindiğinde nezaketi kaybedilmiş siyaseti, mizah duygusunu kaybetmiş siyasetin belki bundan sonra buradan ortaya çıkacak görüşler çerçevesi içerisinde tekrar eski nazik, zarif, iftira atmayan o eski dönemi, zarifliğini belki yeniden yakalama imkanımız olur."

    Toplantı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.

    DAVETLİ LİSTESİ

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yemeğine yaklaşık 300 kişi davet edildi. Davetlilerden bazılarının yemeğe katılmadığı öğrenildi.

    Akşener tarafından şu isimlere davet gönderildi:

    ABDUL AHAT ANDİCAN 
    Agah Oktay GünerBalıkesir E. M.V.
    Beyhan Aslan  
    BURHAN KARAANAP
    Fahrettin Kurt 
    İLHAN AKÜZÜM?? 
    KORAY AYDIN 
    NEJAT ARSEVENANAP
    SADİ SOMUNCUOĞLU 
    Saffet Sert 
    Durmuş YılmazUşak M.V.
    KAZIM ATAOĞLU 
    Abdülbaki AtaçBalıkesir E. M.V.
    Ali Naili Erdemİzmir E. M.V.
    AYTUN ÇIRAY 
    Baki TuğAnkara
    BEKİR SAMİ DAÇE 
    Hasan EkinciArtvin E. M.V.
    Mehmet DönenHatay E. M.V.
    NAMIK KEMAL ZEYBEK  
    Nevzat ErcanSakarya E. M.V.
    Rıfat serdaroğluİzmir E. M.V.
    Abdulkadir AkcanAfyonkarahisar 
    FEVZİ AYTEKİN 
    Mustafa Enöz 
    Mustafa ErdemAnkara M.V. 
    Ramazan Mirzaoğlu 
    Reşat DoğruTokat M.V. 
    SAFFET ARIKAN BEDÜK 
    ŞEVKET BÜLENT YAHNİCİ 
    Şuayip ÜşenmezYozgat M.V. 
    Turhan Güvenİçel E. M.V.
    AHMET ERSAGUN YÜCEL 
    Ali UZUNIRMAKAydın M.V.
    Bedri YaşarGümüşhane M.V. 
    Burhan Orhan Bursa M.V. 
    Metin ErgünMuğla M.V.
    Salih ÇelenAntalya E. M.V.
    Vedat Çınaroğlu 
    YENER YILDIRIMOrdu M.V. 
    ERSİN BEYAZ 
    Ahmet UyanıkÇankırı E. M.V.
    Alaattin FıratANAP
    ERTEKİN DURUTÜRK 
    Hasan BelhanCHP ELAZIĞ
    İrfan KöksalanAnkara E. M.V.
    İSMAİL OK 
    Muhammet Sadık AvundukluoğluKırıkkale E. M.V.
    Nezir NasıroğluAKP
    SÜLEYMAN HATİNOĞLU 
    Yusuf BacanlıYozgat E. M.V.
    ADNAN KESKİNDenizli M.V.
    ERSÖNMEZ YARBAY 
    Ertuğrul Kumcuoğlu Aydın M.V.
    M. Cihan PaçacıAnkara M.V. 
    M. Salim Ensarioğlu 
    MUKADDER BAŞEĞMEZ 
    ÜMİT ÖZDAĞ 
    Yaşar Dedelek  
    Yıldırım Ulupınarİzmir E. M.V.
    YUSUF HALAÇOĞLU 
    Zeki Ertugay  
    A. Hamdi ÜçpınarlarÇanakkale E. M.V.
    ABDULHALUK ÇAYESKİ DEVLET BAKANI
    Ali Naci TuncerDYP
    ENİS ÖKSÜZ 
    Esat KıratlıoğluNevşehir E. M.V.
    Mehmet Dülger 
    MÜSAVAT DERVİŞOĞLU 
    Necmi HoşverBolu E. M.V.
    VELİ ANDAÇ DURAK 
    HÜSEYİN YAĞCIOĞLU 
    ALİ GÜNAYDSP
    Ali IlıksoyDSP
    AYDIN TÜMEN 
    Ayfer Yılmazİçel E. M.V.
    Burhan İsenBatman E. M.V.
    Ercan Cengiz 
    Hakan TartanDSP İZMİR
    MAHMUT BOZKURT 
    NURİ OKUTAN 
    Sevgi Esen  
    Cezmi PolatErzurum M.V.
    ERDAL SİPAHİ 
    H. Hüseyin TürkoğluOsmaniye M.V. 
    HAYRETTİN NUHOĞLU 
    Kemallettin YILMAZAfyonkarahisar M.V.
    Mehmet Telek 
    Recep ÇETİN Balıkesir M.V.
    Recep TanerAydın M.V.
    Şaban KardeşBayburt M.V.
    Şenol Balİzmir M.V.
    MESUT ÖZARSLANANKARA İL BAŞK
    ABDULKADİR BAŞNEVŞEHİR
    Biltekin ÖzdemirSamsun E. M.V.
    fuat geçenHATAY
    HAYATİ KORKMAZ 
    İlyas Yılmaz YıldızDYP
    MAHMUT ÖZTÜRK 
    Miraç Akdoğan  
    ŞULE DOĞAN 
    Yahya ÇevikDYP
    Yılmaz Karakoyunlu İstanbul
    A. Duran BulutBalıkesir M.V.
    Abdurrahman ÜnlüKırıkkale E. M.V.
    Ali Günaydın DYP 
    İRFAN GÜRPINARKIRKLARELİ
    İSMAİL ARSLANMUŞ
    LÜTFÜ TÜRKKAN 
    Mehmet Kocabaş  
    Mustafa Gül Elazığ M.V. 
    Muzaffer ÇakmaklıŞanlıurfa M.V. 
    VEDAT TAYLAN YILDIZ 
    Adnan TürkoğluÇorum E. M.V.
    Ali Haydar Şahin 
    Arif SezerDSP
    CELAL TOPKANAdıyaman M.V.
    FARUK AKDEMİR 
    Gani AşıkCHP KAYSERİ
    Halil ÇalıkDSP
    Mustafa Canlı 
    NAİL ÇELEBİ 
    AYHAN ÇEVİK 
    Abbas İnceayaANAP
    Adil Aşırım 
    Hasan Hüseyin BalakTokat M.V. 
    Hasan KayaKonya M.V. 
    Hasari GülerAdıyaman M.V.
    HÜSEYİN ARABACIMHP(BİLECİK)
    NEJAT RESULOĞLU 
    Nevfel ŞahinÇanakkale E. M.V.
    SAMET TURGUT 
    ÜMİT CANUYAR 
    Dr. Şerif BedirhanoğluİZMİR
    DURMUŞ ALİ TORLAK 
    FADLI AĞAOĞLUDSP
    Hadi DilekçiDSP
    İ. Halil OralBitlis M.V.
    İBRAHİM YILMAZANAP
    İLHAMİ YILMAZ 
    FARUK KÖYLÜOĞLU 
    SÜLEYMAN SARIBAŞ 
    Yavuz Köymen 
    Birol BüyüköztürkOsmaniye M.V. 
    M. Metanet Çulhaoğlu Adana M.V.
    Ekrem SaatçiGümüşhane E. M.V.
    EMRE KOCAOĞLU??İSTANBUL
    Esat Bütün  
    MEHMET ÇAKARSamsun E. M.V.
    Nihat Gökbulut 
    SEFER EKŞİANAP
    SEFER KOÇAKANAP
    Celal DağgezSivas M.V. 
    Ali Kemal BaşaranTRABZON
    Gürbüz YılmazOrdu M.V. 
    MEHMET PÜRDELOĞLUANAP
    MEHMET YENİŞEHİRLİOĞLU 
    MURAT BATURANAP
    Necati Güllülü 
    Özcan Yeniçeri 
    ÖMER LÜTFÜ COŞKUN 
    MUSTAFA EŞREFOĞLU 
    Behiç ÇelikMersin M.V. 
    FARUK DİRİKNEVŞEHİR
    GIYASETTİN KARACAErzurum M.V.
    Mehmet Akarca 
    Mehmet ArslanAnkara M.V. 
    Mehmet AyGaziantep M.V
    Mehmet CeylanSivas M.V. 
    MEHMET ERDEMİRYOZGAT
    Mehmet Karaman 
    Mustafa Uğur Ener 
    Vedat BayramNiğde M.V 
    Yusuf Kırkpınar 
    GÜLTEKİN ÖZDEMİR 
    HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ 
    Hamdi BaktırKayseri M.V.
    HAMDİ ERİŞAnkara
    HASAN AKYOLBARTIN
    Mahmut ErdirDSP
    MELEK DENLİ KARACA 
    MUSTAFA BALCILARESKİŞEHİR
    NEVŞAT ÖZERMUĞLA
    Uğur AksözANAP+ CHP
    Orhan OcakDSP
    Osman Doğan URFA
    RAMAZAN GÜLIsparta M.V. 
    Rıdvan YalçınOrdu M.V. 
    S. Nevzat KorkmazIsparta M.V. 
    SUAT ÇAĞLAYAN 
    SÜHAN ÖZKAN?? 
    ŞADAN ŞİMŞEKEDİRNE DSP
    Tarık CengizDSP
    Tuğran YaldırAksaray M.V. 
    ALİ ESER 
    Hasan AkgünDSP
    Kadir Demir  
    Kazım ÖzevCHP
    Kemalettin NalcıTekirdağ M.V.
    LEVENT MISTIKOĞLU 
    MAHMUT KARABULUTSivas M.V. 
    MEHMET ALİ BİLİCİ 
    Yavuz Temizer Elazığ M.V. 
    NUMAN GÜLTEKİN 
    Tahsin Boray BaycıkDSP
    Edip Özbaş Kahramanmaraş
    Cemal AlişanSamsun E. M.V.
    Erkan KemaloğluDYP
    Ferit BoraRP DİYARBAKIR
    Hasan MacitDSP
    İhsan ÇabukDSP
    M. Kemal TuğmanerMARDİN DSP
    M.TURHAN İMAMOĞLUKocaeli M.V. 
    Mustafa Dağcı 
    Cumali DurmuşKocaeli M.V. 
    Cemalettin ŞimsekMHP
    CENGİZ ATAKANKARA
    CENK EMRE ÖZDEMİR 
    Mehmet Kaya 
    MEHMET NURİ TARHAN??? 
    Mehmet SerdaroğluKastamonu M.V. 
    MEHMET UMUR AKARCA 
    ECE SADIKLAR 
    YEŞİM GÜLSADIKLAR 
    A. Kadri KaraoğluBayburt M.V.
    Hanefi Çelik Tokat M.V. 
    Musa KonyarDYP
    MUSTAFA NAZİKOĞLURİZE
    Mustafa ZorluIsparta M.V. 
    Müjdat KayayerliAfyonkarahisar M.V.
    Ökkeş Şendiller  
    ZEKİ KARABAYIRAKP KARS
    ALİ KARATAŞAntalya E. M.V.
    Alparslan DursunBurdur M.V.
    Armağan Yılmaz 
    Mümin İnan Niğde M.V 
    Necati ÖzensoyBursa M.V
    Orhan ErzurumGiresun M.V.
    Orhan Şen 
    ÖMER BİLGİNIsparta M.V. 
    ÖZER GÜRBÜZSİNOP
    ARSLAN AYDAR 
    BEKİR GÜNDOĞANTUNCELİ
    MUSTAFA EREN DYP
    YALÇIN GÜRTANDSP
    SAMET İSTANBUL İL BAŞKAN YARD. 
    İBRAHİM BEYAZ 
    MUSTAFA GAZALCIDenizli M.V.
    Mustafa HaykırKırşehir M.V.
    MUZAFFER İLHANMUĞLA
    Salih ErbeyinDenizli M.V.
    Işılay Saygınİzmir E. M.V.
    SAFFET KAYA 
    SİNAN AYGÜN 
    UFUK SÖYLEMEZ 
    Etiketler: akşener , yemek , istişare , istişare toplantısı , son dakika
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