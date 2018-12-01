Akşener'den "ortak aday" açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkşener'den "ortak aday" açıklaması
GeriGündem Akşener'den "ortak aday" açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
01.12.2018 - 00:09, Son Güncelleme:

Akşener'den "ortak aday" açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akşener'den "ortak aday" açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özel bir üniversite düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu panelde "Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özel bir üniversite düzenlenen "Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasında, "Belediye seçimlerine giderken İttifak'a kimisi 'işbirliği' diyor biz 'güç birliği' diyoruz ama konuşmalarımız var. Bu parti kurulduğundan beri Sayın Erdoğan'ın partisi yıkılmaz armadaydı. Bir ihtiyar ve beli bükülmüş adam düşünün iki seçimdir böyle gidiyor. Gençlere özellikle söylemek isterim kime oy verirseniz verin sandığa gidin." dedi

"ORTAK ADAY OLABİLİR"

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştüklerini belirten Akşener, "Henüz basına yansıyan 'şu şehir, bu şehir' diye haberler gerçeği yansıtmıyor. Şehirler üzerinden konuşmadık. Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanımı hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de size yapıyorum. Ankara'daki seçmenin ağırlığı sağ dediğimiz seçmen kitlesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir." ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ DA BU KONUDA SON DERECE İDDİALI"

Meral Akşener, "İstanbul'a gelince elbette Cumhuriyet Halk Partisi başa güreşiyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da adayını çıkarır. İzmir'i tartışmaya bile değmez. İyi parti olmasaydı, biz bu partiyi kurmasaydık, Ak Parti'nin 24 Haziran'daki seçim sonuçlarındaki oyu ne olurdu? Yerel seçimlerde bir işbirliğinin, güç birliğinin oluşmasını çok istiyorum. Partim adına söylüyorum; bozan taraf biz olmayacağız. Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı" şeklinde konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (30.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Marmara'da korkutan deprem

İlkokul mezunu savcı: Binbir surat Seher

YÖK tarafından görevden alındı

Büyük panik! Şişli'de iş merkezinde yangın