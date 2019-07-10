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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akşener’den MHP’ye:Terörle aranıza mesafe koyun

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Akşener’den MHP’ye:Terörle aranıza mesafe koyun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis çalışmalarında MHP ve HDP’li yöneticilerin hedefi olduklarını belirterek, “Teröristbaşı ile mektup arkadaşı olanların HDP ile birlikte bize saldırmaları çok doğal. Mektup arkadaşlığı ile başlayan sürece bakar mısınız? MHP’li yöneticilere sesleniyorum, terörle aranıza mesafe koyun” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener şunları söyledi: “Biz, ‘Teröristin mektubuna güzelleme yapılmaz, terörist mektubuna pul olunmaz’ dedik. İki yerden ses geldi: Biri MHP yöneticileri, diğeri HDP yöneticileri. HDP Grup Başkanvekili (Fatma Kurtulan) diyor ki İyi Parti’yi HDP oyları Meclis’e sokmuş. Madem 24 Haziran’da HDP seçmeni bize oy verdi, HDP’ye kim oy verdi? Biz işte tam olarak bu matematik hesaplarından kurtulmak için parti kurduk. Ama görülüyor ki Sayın Bahçeli’nin yeni kurbanı Fatma Hanım.

133 DOLARDAN 33 DOLARA

İki ortağın kafa kafaya verip getirdikleri yönetim modeline bakın: Başkan var, sistem yok. Cumhur var, cumhuriyet yok. Mahkeme var, adalet yok. Okul var, eğitim yok. Üniversite var, bilim yok. Damat var, ekonomi yok. Bahçeli var, huzur yok. Erdoğan var, istikrar yok. Bu modelden ülkeye hayır gelir mi? Ekonomiyi şimdi zam yağmuruyla düzeltebileceklerini sanıyorlar. Tek yaptıkları ekonomiyi küçültmek, milleti fakirleştirmek. Size 10 yılı özetleyen bir örnek vereyim. Hani o 200 liralık banknotlar var ya, basıldığı gün onunla 133 dolar alınabiliyordu. Bugün aynı banknotla 33 dolar alınabiliyor.” 

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