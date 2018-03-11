Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Akşener'den ittifak açıklaması

    Akşener'den ittifak açıklaması

    KAYSERİ (AA)
    11.03.2018 - 21:29 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla yapmayacağız." dedi.

    Partisinin Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kayseri 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Akşener, İYİ Parti'nin yapılacak ilk seçimde milletin karşısına çıkacağını, hem Cumhurbaşkanlığını hem de iktidarı alacaklarını iddia etti. 

    Akşener, Türk milletinin arkalarında olduğunu ve milletin desteğiyle siyasi hayatta yol aldıklarını belirtti. 

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Akşener, "Karşımda bir pankart var, 'Afrin şehidimiz Mehmet Muratdağ seni kalbimize gömdük' diyorlar. Bugün Afrin şehidimizin adını buraya yazmak zorunda kalmazdık. Afrin bir mecburiyettir, geç kalmış bir mecburiyettir." dedi. 

    Akşener, seçim ittifakı çalışmalarına da değinerek, "Biz ne çıkar, ne çukur, ne cukka, ne yıkım ittifakı asla yapmayacağız. Şartlı, şurtlu, insanlarla el sıkışıp, sırf aday olabilmek için grup kurmak gibi bir abidik, gubidik işimiz olmayacak. 100 bin imza ile çıkacağız yola. Yiğitleri de göreceğiz, bakalım 100 bin imza ile kimler yola çıkacak. Halep oradaysa arşın burada. Hep birlikte göreceğiz." diye konuştu. 

    Etiketler: Meral Akşener , İYİ Parti , Kadir Has Kongre Merkezi , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri