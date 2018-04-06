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    Akşener'den divan sürprizi

    Umut ERDEM/ANKARA
    06.04.2018 - 00:30 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni Başkanlık Divanı üyelerini belirledi.

    Akşener, divanda eski MHP’lilerin yanında merkez sağdan da isimlere yer vererek dengeleri gözetti. CHP’den İYİ Parti’ye transfer olan Aytun Çıray, yeniden partinin genel sekreteri ve sözcüsü oldu. Eski Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ‘Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’a yeni divanda yer verilmedi. Yılmaz’ın belediye başkan adayı olabileceği belirtiliyor. Önceden ‘Medya ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’ olan eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, yeni divanda, ‘Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’ görevine getirilirken, Özdağ’dan boşalan görevi eski MHP Kocaeli Lütfü Türkkan üstlendi.

    Etiketler: Meral Akşener , gazetehaberleri , gündem
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