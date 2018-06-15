Akşener'den Ahlat’ta bayram sofrası: Bir hayalim var

Ahlat’ta ailesi ve dünürleriyle bayramlaşan Akşener, ardından da Van Gölü kıyısında kurulan sofrada Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililerle ve Ahlatlılarla bir araya geldi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı kahvaltının ardından herkesle tek tek bayramlaşan Akşener, sözlerine özetle şöyle devam etti:

‘SEÇİME KAN DÜŞMESİN’

“Suruç’ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz kötü bir olay yaşandı. Ölenlere rahmet diliyorum. Kardeşlik birlik beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin, bu seçime daha fazla kan düşmesin. Suruç’ta yaşayan her kişiden istirhamım budur. Siyasi bir nutuk atamam. Çünkü ben hemşerilerimin, kardeşlerimin arasındayım. Şırnak’tan Elazığ’a, Mardin’den Tekirdağ’a, Kocaeli’nden pek çok misafirimiz var. Gerçekten bayram sofrasını burada kurduk. Bayram barış, kardeşlik günüdür. Küslerin barıştığı gündür.”

KÖYLÜLER İŞSİZLİKTEN YAKINDI

Akşener, Bitlis Muş yolu üzerinde bulunan Aşağı Kolbaşı Köyü’nü de ziyaret etti. Köylülerle çay içen Akşener, sorunları dinledi. Köylüler işsizlikten yakındı ve siyasilerin seçimden seçime bölgeye geldiklerini söyledi. Akşener de “İşsizliği çözecek en kıymetli şey iş talebini dile getirmektir. Bugüne kadar hep iki tercihli seçimler yapıldı. Bizi seçebilir ya da bizi sopa olarak kullanabilirsiniz. ‘İYİ Parti, Meral Akşener bunları vaat ediyor siz ne yapacaksınız’ diyebilirsiniz” dedi.

Akşener, miting için Muş Hasköy’e geldi. Burada otobüs üzerinden Hasköylüler’e seslenen Akşener özetle şunları söyledi: “En son 1997’de gelmiştim. İçişleri Bakanı’ydım. Sorunlarınızı konuşmuştuk. Güneydoğu Anadolu’yu 2.5 yılda 3 kez dolaştım. 16 yıllık iktidar döneminde Muş’un, Edirne’nin problemi aynı olmuş, Bitlis’in ile Yozgat’ın problemi aynı olmuş. Ortak sorun, öncelikle genç işsizliği. Gençlerimize bu devlet iş vermek zorundadır. Veremiyorsa ailesinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının huzurunda başını öne eğemez. Onun için tüm gençlere iş buluncaya kadar 500 liralık vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Her yıl 50 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağız. Güneydoğu’nun çiftçilikte kullanılan elektrik masrafı var. 2 milyon insan borçları yüzünden takipte. Borçların faizini silecek, çiftçiyi rahatlatacağız.”

Meral Akşener’in Hasköy’deki konuşması başladıktan 5 dakika sonra yağmur yağmaya başladı. Alandaki vatandaşların kısa sürede sırılsıklam olması üzerine Akşener, mitingini bitirdi ve Doğu turunun ilk adımına son verdi.