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    Akşener: Sorunları kadın gözüyle, yüreğiyle çözmek için yola çıktık

    Gamze KOLCU / GAZİANTEP
    02.06.2018 - 17:35 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ‘’Tek torpiliniz nüfus cüzdanınız olacak. Kadınlar sokaklarda gezemiyor. Onları rahat ettirmek benim boynumun borcu. Kadına şiddet, çocuğa ve kadına istismar. Onlarla öyle bir mücadele edeceğim ki kimse elini uzatamayacak’’ dedi.

    Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki miting yapan Akşener, “24 Haziran’da hem partili cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi var. İktidar ve Erdoğan istedi. Cumhur ittifakını kurdular biz de ‘eyvallah’ diyerek çıktık yola. Ama gördük ki en hazır parti İYİ Parti. İktidar mensupları tüm muhalefeti ‘Fırat’ın doğusuna gidemiyorsun’ diye suçlarken, ‘Fırat’ın doğusu da bizim diyerek her şehre iki kere gitti bu kardeşiniz. Türkiye’de kadınlar devreye girdi ve bütün sorunları kadın gözüyle, yüreğiyle çözmek için yola çıktık.

    ÇİFTÇİ TARLAYA KÜSTÜ

    Antep hem çiftçilik hem ticaret hem de sanayi şehri. Peki neden işsizlik bu kadar çok, gençler işsiz. İşbilmez politikalar yüzünden. Antep’e son 16 yılda devlet bir fabrika yaptı mı? Çiftçi tarlaya küstü. Üreten bir ekonomi olmadan gencin işsizliği bitmez. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi topladılar. O paraların nereye, kimin cebine gittiği meçhul. Bizim yapacağımız güveni getirmek, demokrasiyi geliştirmek ve üreten bir ekonomi ile işsizliği bitirmek. 10 milyon işsiz var. Yüzde 26’sı genç. Yüzde 34’ü kadın. O gençlere iş bulmak devletin görevi. Gençlere ‘iş bulana kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz’ dedik herkese dert oldu. Kaynağı nereden bulacaksın diyorlar, devletin parasıyla lüks arabalara biniyorlar. Onlara ‘inin o arabalardan’ diyeceğiz, gençlere iş bulacağız’’şeklinde konuştu.

    Etiketler: meral akşener , gaziantep miting , gündem
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