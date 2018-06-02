Akşener: Sorunları kadın gözüyle, yüreğiyle çözmek için yola çıktık

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki miting yapan Akşener, “24 Haziran’da hem partili cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi var. İktidar ve Erdoğan istedi. Cumhur ittifakını kurdular biz de ‘eyvallah’ diyerek çıktık yola. Ama gördük ki en hazır parti İYİ Parti. İktidar mensupları tüm muhalefeti ‘Fırat’ın doğusuna gidemiyorsun’ diye suçlarken, ‘Fırat’ın doğusu da bizim diyerek her şehre iki kere gitti bu kardeşiniz. Türkiye’de kadınlar devreye girdi ve bütün sorunları kadın gözüyle, yüreğiyle çözmek için yola çıktık.

ÇİFTÇİ TARLAYA KÜSTÜ

Antep hem çiftçilik hem ticaret hem de sanayi şehri. Peki neden işsizlik bu kadar çok, gençler işsiz. İşbilmez politikalar yüzünden. Antep’e son 16 yılda devlet bir fabrika yaptı mı? Çiftçi tarlaya küstü. Üreten bir ekonomi olmadan gencin işsizliği bitmez. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi topladılar. O paraların nereye, kimin cebine gittiği meçhul. Bizim yapacağımız güveni getirmek, demokrasiyi geliştirmek ve üreten bir ekonomi ile işsizliği bitirmek. 10 milyon işsiz var. Yüzde 26’sı genç. Yüzde 34’ü kadın. O gençlere iş bulmak devletin görevi. Gençlere ‘iş bulana kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz’ dedik herkese dert oldu. Kaynağı nereden bulacaksın diyorlar, devletin parasıyla lüks arabalara biniyorlar. Onlara ‘inin o arabalardan’ diyeceğiz, gençlere iş bulacağız’’şeklinde konuştu.